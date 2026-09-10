Трудности останутся в прошлом: кому китайский гороскоп сулит перемены 10 сентября

Китайский гороскоп / © AP

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После непростого периода для четырёх знаков китайского зодиака может начаться гораздо более благоприятный этап. Уже в четверг, 10 сентября, Свинье, Тигру, Козе и Кролику прогнозируют позитивные изменения, новые возможности и больше уверенности в будущем.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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10 сентября 2026 года по китайскому календарю приходится на Полный день Огненной Свиньи в месяц Огненного Петуха и год Огненной Лошади. Сочетание этих энергий ассоциируется с решимостью, настойчивостью, взаимной поддержкой и готовностью двигаться вперёд.

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Свинья

Для Свиньи четверг может стать днём, когда поддержка другого человека поможет справиться с делами, которые раньше отнимали слишком много сил. Представители этого знака могут договориться о взаимовыгодном сотрудничестве или вместе с другом заняться полезным делом.

Особое значение приобретет откровенное общение. Четкие договоренности помогут избежать недоразумений и создадут ощущение, что ситуация наконец-то движется в правильном направлении. В этот день Свинье не будет недостатка в решимости и сосредоточенности.

Тигр

Для Тигров 10 сентября может стать началом осуществления давней мечты. То, что раньше казалось недостижимым или сложным, станет понятнее и будет выглядеть вполне достижимым.

Важную роль могут сыграть знания и опыт других людей. Тиграм не обязательно уже иметь ответы на все вопросы — готовность учиться и осваивать новое поможет им преодолеть этот сложный период.

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Коза

Козам захочется перемен, новых впечатлений и приключений. Это может быть настоящее путешествие, знакомство с необычным местом или даже поиск новых направлений и возможностей.

Именно стремление исследовать неизвестное может помочь представителям этого знака увидеть перспективы, которые они раньше не замечали. После тяжёлого периода появится ощущение, что впереди снова ждут события, которых стоит с нетерпением ждать.

Кролик

В этот четверг «Кролики» смогут лучше понять, какие небольшие изменения способны сделать их жизнь более комфортной. Вместо того чтобы беспокоиться о будущем, они сосредоточатся на конкретных делах и постепенном продвижении вперёд.

День обещает достаточно энергии для выполнения запланированного, однако при необходимости стоит позволить себе передышку. Уверенность в собственных силах поможет Кроликам завершить немало дел и почувствовать, что сложный этап постепенно остаётся позади.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 10 сентября 2026 года — день негативной энергии, которая, прежде всего, сказывается на нашей психике, делая её уязвимой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не серьёзно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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