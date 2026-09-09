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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 10 сентября?
Луна рассказывает
День, в течение которого обстоятельства — и наше настроении — постепенно перейдут от знака «минус» к знаку «плюс»: он начнется с ярко выраженного негатива во всем, от ситуаций, обстоятельств и отношений между людьми., а завершится на спокойной и умиротворенной волне, которая улучшит настроение и мировоззрение в целом.
Луна рекомендует
С утра нежелательно принимать важные решения и делать решительные шаги в любом жизненном направлении, даже если будет казаться, что лучшего времени для таких действий не найти. После обеда от активных действий тоже лучше отказаться — на них элементарно не хватит сил, которые к этому времени будут стремительно убывать. Зато можно — и нужно — планировать свое будущее — как профессиональное, так и личное — и даже мечтать: любые фантастические идеи, намеченные для воплощения в жизнь, обязательно станут реальностью.
Луна предостерегает
Первая половина дня очень опасна для психики, поэтому к своему душевному состоянию в это время нужно относиться особенно осторожно и бережно. Могут дать о себе знать страхи, фобии и даже мании, если нет врачебных рекомендации по борьбе с навязчивыми состояниями, нужно их просто перетерпеть, тем более, что после обеда напряжение пойдет на спад. Нельзя заниматься самокритикой: под влиянием энергий первой половины дня мы можем быть чрезмерно — и несправедливо — пристрастны к себе, поэтому уже вечером мы поймем, что ошибались, а урон, нанесенный собственную мнению о себе, придется долго восполнять.
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