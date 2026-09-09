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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 вересня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 вересня?
Місяць розповідає
День, протягом якого обставини — і наш настрій — поступово перейдуть від знака «мінус» до знака «плюс»: він розпочнеться з яскраво вираженого негативу у всьому: від ситуацій, обставин і стосунків між людьми, а завершиться на спокійній і умиротвореній хвилі, яка поліпшить настрій і світогляд загалом.
Місяць рекомендує
Зранку небажано ухвалювати важливі рішення та робити рішучі кроки в будь-якому життєвому напрямі, навіть якщо здаватиметься, що кращого часу для таких дій годі й шукати. Після обіду від активних дій теж краще утриматися — на них просто не вистачить сил, які до цього часу будуть стрімко зменшуватися. Зате можна — і потрібно — планувати своє майбутнє — як професійне, так і особисте — і навіть мріяти: будь-які фантастичні ідеї, заплановані для втілення в життя, обов’язково стануть реальністю.
Місяць застерігає
Перша половина дня є дуже небезпечною для психіки, тому до свого душевного стану в цей час слід ставитися особливо обережно й дбайливо. Можуть датися взнаки страхи, фобії та навіть манії; якщо немає медичних рекомендацій щодо боротьби з нав’язливими станами, їх потрібно просто перетерпіти, тим більше, що після обіду напруженість піде на спад. Не можна займатися самокритикою: під впливом енергій першої половини дня ми можемо бути надмірно — і несправедливо — упередженими до себе, тому вже ввечері ми зрозуміємо, що помилялися, а шкоду, завдану власній думці про себе, доведеться довго відшкодовувати.
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