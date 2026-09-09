Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10–12 вересня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом? / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–12 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Реклама

Магнітні бурі, що вирували останні кілька днів, нарешті трохи вщухнуть. З четверга по суботу, 10–12 вересня, очікується помірна сонячна активність — сильних магнітних бур не передбачається, будуть лише слабкі магнітні коливання, які не впливатимуть на самопочуття людей.

Реклама

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день уперед, а решта — лише орієнтовні.

Новини партнерів

Новини партнерів