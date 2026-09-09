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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10–12 вересня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–12 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
Магнітні бурі, що вирували останні кілька днів, нарешті трохи вщухнуть. З четверга по суботу, 10–12 вересня, очікується помірна сонячна активність — сильних магнітних бур не передбачається, будуть лише слабкі магнітні коливання, які не впливатимуть на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день уперед, а решта — лише орієнтовні.