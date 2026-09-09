Нудьга на роботі має несподіваний ефект: кого вона змушує працювати ще краще

Нудьга на роботі може підвищувати продуктивність — дослідження / © Associated Press

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Нудьга на роботі не завжди призводить до втрати мотивації. Для деяких працівників монотонні завдання, навпаки, можуть стати додатковим стимулом працювати краще та встановлювати для себе вищі стандарти.

Про це свідчать результати дослідження науковців Університету Корвінуса та Університету Етвеша Лоранда (ELTE), передає видання Egeszseg Kalauz.

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Дослідники опитали онлайн 210 працівників з Угорщини, щоб з’ясувати, як нудьга на роботі, прагнення до високих результатів та особистісні риси пов’язані між собою. Особливу увагу вони приділили двом типам нарцисизму — грандіозному та вразливому.

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Грандіозний нарцисизм пов’язують із високою самооцінкою, впевненістю у собі та прагненням до визнання. Вразливий натомість частіше супроводжується невпевненістю, підвищеною чутливістю до критики та захисною поведінкою.

Нудьга може підштовхувати до високих результатів

Спочатку науковці припускали, що монотонна робота зменшуватиме прагнення до досконалості у людей із грандіозними нарцисичними рисами. Однак результати показали протилежне: що нуднішою була робота, то сильнішим виявлявся зв’язок між цими рисами та високими стандартами продуктивності.

За словами провідної авторки дослідження Лаури Янки Марот, люди по-різному реагують на нудьгу. Для працівників, сильно орієнтованих на результат, вона може стати своєрідним приводом довести, що вони здатні наполегливо працювати навіть над нецікавими завданнями.

Водночас грандіозні нарцисичні риси частіше були пов’язані з перфекціонізмом, орієнтованим на високі цілі та прагнення до досконалості. У людей із вразливими нарцисичними рисами перфекціонізм більше ґрунтувався на страху припуститися помилки, зазнати критики або виявитися недостатньо хорошими.

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Автори наголошують: результати не свідчать про те, що нарцисизм є корисною рисою для роботи. Він також може супроводжуватися зарозумілістю, надмірною конкуренцією та несприйняттям зворотного зв’язку. Натомість дослідження показує, що вплив нудьги на продуктивність може залежати від особистості працівника та конкретних умов роботи.

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