Остання схованка стала пасткою: молодого римлянина знайшли через 1600 років

Римлянина знайшли у глечику через 1600 років: що з ним сталося. Фото: Archaeologia Bulgarica/Facebook

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Археологічні розкопки стародавнього Деултума в Болгарії допомогли відтворити можливі останні хвилини життя чоловіка, який загинув близько 1600 років тому. Його останки виявили у великій глиняній посудині серед руїн оборонної споруди, знищеної пожежею.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Знахідку команда під керівництвом професора Болгарської академії наук Людмила Вагалінського зробила 10 серпня 2026 року. Дослідники припускають, що молодий чоловік заліз до посудини не випадково — так він міг намагатися сховатися під час нападу на місто.

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Що археологи побачили всередині глечика

Йдеться про пітос — велику посудину, в якій за римських часів зберігали, зокрема, продукти, вино та олію. Для поховання людей такі ємності не використовували, а положення знайденого скелета також не було схожим на поховальне.

Чоловік сидів, підібгавши ноги та притиснувши коліна до підборіддя. Його голова була нахилена. В одній руці залишився залізний ніж, а ще один, менший, був прикріплений до кільця. Археологи також виявили фрагменти ременя.

Наразі науковці можуть сказати, що останки, ймовірно, належать молодому чоловікові. Водночас Вагалінський зазначив, що загиблий не був воїном. Детальніші висновки мають зробити після антропологічного аналізу.

Пожежа могла не залишити йому шансів

Посудина перебувала в оборонній вежі неподалік західної брами Деултума. Ця частина міста свого часу пережила сильну пожежу — про це свідчать почорнілі стіни, деревне вугілля, попіл і розплавлене скло. Поряд археологи також знайшли монети та обгорілі кістки свійських тварин.

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Особливо важливою для дослідників стала наявність попелу під скелетом. Це дало підстави припустити, що чоловік заліз до пітоса вже після початку пожежі.

За однією з версій археологів, він намагався перечекати напад, однак дим заповнив споруду. Чоловік міг загинути через вдихання диму або нестачу кисню. Вагалінський звернув увагу й на те, що загиблий, судячи з положення останків, не намагався вибратися з посудини.

Чому його не знайшли протягом століть

Після пожежі стара оборонна вежа перетворилася на руїни. Згодом на цьому ж місці з’явилося нове укріплення.

На думку археологів, люди, які розчищали та перебудовували територію, могли просто не знати, що всередині пошкодженого пітоса залишилося тіло. Зруйновану споруду засипали й вирівняли, фактично поховавши посудину під наступним шаром забудови.

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Там останки пролежали приблизно 1600 років. До старішого, обгорілого рівня вежі археологи дісталися лише влітку 2026 року під час дослідження укріплень біля західної брами. Від великого пітоса на той момент уціліла переважно нижня частина. Ширина його основи становила близько метра.

Коли міг загинути чоловік

Точно встановити, під час якого саме нападу сталася трагедія, дослідники поки не можуть. Вони орієнтовно датують події близько 400 року нашої ери — періодом, коли Деултум потерпав від ворожих набігів.

Місто існувало у римській провінції Фракія. Його заснували приблизно 70 року нашої ери за імператора Веспасіана, а першими поселенцями стали відставні римські військові. З часом Деултум розрісся: тут з’явилися вулиці, лазні та оборонні стіни.

Ситуація змінилася наприкінці IV століття. Місто стало меншим, натомість його укріплення посилили. Деултум неодноразово атакували у IV–VI століттях, а сліди масштабної пожежі, серед яких знайшли останки чоловіка, археологи пов’язують з одним із таких нападів.

Нагадаємо, під час розкопок у Єгипті археологи виявили унікальний артефакт часів могутніх фараонів, який здатен розкрити точне розташування легендарного міста, що століттями вважалося безповоротно втраченим.

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