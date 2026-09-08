Шукали мідь, а знайшли динозавра: скам’янілість пролежала в землі 115 млн років

У Китаї на глибині 473 метрів знайшли рештки динозавра. Фото: Tianyu Li et al./Earth History and Biodiversity

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У Китаї вчені виявили скам’янілі рештки динозавра, який жив приблизно 115 мільйонів років тому, в ранньому крейдяному періоді. Знахідку дістали з бурового керна з глибини 473 метрів.

Про це повідомило видання Sci.news.

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Як повідомляють дослідники, рештки несподівано виявила команда китайських геологів, яка вивчала поклади мідних мінералів поблизу Гуайзіху в басейні Іньген-Едзінакі у Внутрішній Монголії.

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Зразок отримав каталожний номер 208GPV01. Він складається переважно з частин хвостового відділу хребта. Зокрема, вчені ідентифікували крижове ребро, чотири центральні частини хвостових хребців, шість нервових дуг, кілька поперечних відростків та окостенілі сухожилля.

Дослідники дійшли висновку, що рештки належали представнику Ornithischia — групи переважно рослиноїдних птахотазових динозаврів. Щоб з’ясувати його можливу спорідненість з іншими видами, фахівці порівняли пропорції знайдених хребців із рештками інших птахотазових динозаврів.

У Китаї на глибині 473 метрів знайшли рештки динозавра. Фото: Tianyu Li et al./Earth History and Biodiversity

Найбільшу схожість зразок продемонстрував із пситтакозаврами — ранніми представниками рогатих динозаврів, які були поширені у Східній Азії в крейдяному періоді. Водночас решток недостатньо, щоб достовірно встановити рід або вид тварини, тому наразі знахідку класифікували лише як невизначеного птахотазового динозавра.

Скам’янілість стала першим опублікованим свідченням існування динозаврів у західній частині формації Баян-Гобі в басейні Іньген-Едзінакі. Раніше майже всі відомі рештки динозаврів із цієї геологічної формації знаходили у східній частині басейну.

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«208GPV01 — це перший опублікований запис про динозаврів з формації Баян-Гобі в західній частині басейну Іньґен-Едзінакі, що розширює географічний діапазон скам’янілостей динозаврів у цьому горизонті», — зазначили автори.

Нагадаємо, раніше у Новій Зеландії дослідники виявили унікальну печеру Moa Eggshell з рештками птахів і тварин віком близько мільйона років.

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