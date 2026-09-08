"Термінатори" на озброєнні: Китай готує гуманоїдних роботів до війни

Роботи на відкритті Всесвітніх ігор роботів-гуманоїдів у Пекіні / © Associated Press

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Військові Китаю активно інтегрують передові технології у свої стратегії, готуючи людиноподібних роботів до реальних бойових дій. Аналіз понад 100 документів і патентів свідчить про прискорення військових досліджень у цій сфері.

Про це пише видання Zero Hedge.

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Всесвітні ігри гуманоїдних роботів, які у серпні відбулися в Китаї, продемонстрували стрімкий розвиток технологій — роботи показали високу швидкість, маневреність та здатність виконувати складні рухи. Паралельно з цим з’являється дедалі більше свідчень про розширення військових досліджень Пекіна у цій сфері. Це може свідчити про підготовку до потенційного використання гуманоїдних роботів у бойових умовах.

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Можлива поява таких роботів на полі бою поряд із військовослужбовцями та дронами-камікадзе може стати новим етапом розвитку сучасної війни — «повстанням машин».

Видання Reuters 7 вересня опублікувало матеріал з результатами аналізу, який охопив понад 100 китайських повідомлень про закупівлі для військових потреб, наукових досліджень, патентів, офіційних публікацій, державних документів та матеріалів оборонних компаній. Результати аналізу свідчать, що китайські військові структури прискорюють дослідження щодо використання гуманоїдних роботів у військовій сфері та планують їхнє можливе застосування під час війни.

Поки увага світу була прикута до Всесвітніх ігор гуманоїдних роботів у Китаї, де машини демонстрували здатність бігати, стрибати, танцювати та змагатися у спортивних дисциплінах, китайські військові закликали науковців пришвидшити впровадження передових технологій із лабораторій на військові полігони. Йдеться, зокрема, про розробку роботизованих «бойових машин».

Водночас найбільша робототехнічна компанія Китаю Unitree оприлюднила в X відео, на якому показала повністю автономного гуманоїдного робота для ведення бойових дій.

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Дата публікації 10:23, 08.09.26 Кількість переглядів 12 Китайська компанія показала гуманоїдного робота для ведення бойових дій

Нагадаємо, у Китаї в межах Всесвітніх ігор людиноподібних роботів випробовували у реальних умовах, де вони прибирали житло, працювали у готелях і бібліотеках та виконували завдання на дрібну моторику. Основна мета змагань — перевірити не швидкість машин, а їхню здатність ефективно виконувати людську роботу автономно. Попри успіхи, головною проблемою залишається залежність багатьох роботів від допомоги операторів, через що вони поки не можуть повністю замінити працівників.

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