Як швидко позбутися засмічення в каналізації без агресивної хімії: найкращі народні методи

Як позбутися засмічення труб / © ТСН

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Коли вода в раковині починає сходити дедалі повільніше, а зі зливу з’являється неприємний запах, не обов’язково одразу купувати сильнодіючий засіб для прочищення труб. Невелике засмічення часто можна усунути простими домашніми способами. Найкраще вони працюють, коли засмічення складається з жиру, залишків їжі, мила та інших органічних відкладень. Якщо ж вода взагалі не проходить або засмічення виникає знову через короткий час, варто перевірити сифон і саму каналізаційну трубу.

Гаряча вода — найпростіший спосіб для жирового нальоту

Якщо проблема виникла на кухні, причиною часто стає жир, який поступово накопичується на стінках труби. У такому випадку можна почати з гарячої води.

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Повільно влийте в злив приблизно 2–3 літри дуже гарячої, але не киплячої води, особливо якщо каналізація виготовлена з пластику. Вона допоможе розм’якшити жирові відкладення та полегшити їхнє вимивання.

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Якщо вода почала проходити краще, процедуру можна повторити ще раз.

Сода та сіль — старий домашній спосіб

Для легкого засмічення можна використати звичайну харчову соду та кухонну сіль. Змішайте приблизно по половині склянки кожного продукту, висипте суміш у злив і залиште на кілька годин, а краще на ніч. Потім промийте трубу великою кількістю гарячої води.

Такий спосіб особливо доречний, коли потрібно розм’якшити жировий наліт і прибрати неприємний запах.

Сода з оцтом — для невеликого засмічення

Ще один відомий народний метод — поєднання соди та столового оцту. Насипте приблизно пів склянки соди безпосередньо в злив, після чого влийте близько пів склянки 9% оцту.

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Відразу закрийте отвір. Між речовинами відбудеться активна реакція з утворенням піни та вуглекислого газу. Зачекайте приблизно 10–15 хвилин, після чого промийте злив гарячою водою.

Цей спосіб може допомогти при невеликих жирових і органічних відкладеннях, але не варто очікувати, що він розчинить складне засмічення.

Вантуз

Якщо вода вже стоїть у раковині, найкраще спробувати не додавати нові речовини, а вплинути на засмічення механічно.

Наберіть трохи води, щоб гумова частина вантуза була занурена, щільно притисніть його до зливу та зробіть 10–15 енергійних рухів вгору-вниз. Перепад тиску допомагає зрушити корок з місця. Після цього відкрийте воду та перевірте, чи покращився стік.

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Що робити не варто

Не потрібно змішувати між собою різні засоби для прочищення труб, особливо якщо до цього вже використовувалася агресивна хімія. Небезпечні реакції можуть утворюватися навіть тоді, коли окремі засоби здаються нешкідливими.

Також не варто регулярно заливати в каналізацію жир. Після охолодження він знову осідає на стінках труби й поступово формує нове засмічення.

Якщо після кількох спроб вода не починає нормально стікати, засмічення може бути глибоким. А якщо одночасно погано йде вода з кількох сантехнічних приладів, проблема може стосуватися вже спільної ділянки каналізації. У такій ситуації домашні методи навряд чи допоможуть.

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