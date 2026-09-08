Как быстро избавиться от засорения в канализации без агрессивной химии: лучшие народные методы

Как избавиться от засорения труб / © ТСН

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Когда вода в раковине начинает сходить медленнее, а со слива появляется неприятный запах, не обязательно сразу покупать сильнодействующее средство для прочистки труб. Небольшое засорение часто можно устранить простыми домашними способами. Лучше всего они работают, когда засор состоит из жира, остатков пищи, мыла и других органических отложений. Если же вода вообще не проходит или засор возникает снова через короткое время, следует проверить сифон и саму канализационную трубу.

Горячая вода — самый простой способ для жирового налета

Если проблема возникла на кухне, причиной часто становится жир, постепенно накапливающийся на стенках трубы. В таком случае можно начать с горячей воды.

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Медленно влейте в слив примерно 2–3 литра очень горячей, но не кипящей воды, особенно если канализация сделана из пластика. Она поможет размягчить жировые отложения и облегчить их вымывание.

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Если вода начала лучше проходить, процедуру можно повторить еще раз.

Сода и соль — старый домашний способ

Для легкого засорения можно использовать обычную пищевую соду и поваренную соль. Смешайте примерно по половине стакана каждого продукта, высыпьте смесь в слив и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Затем промойте трубу большим количеством горячей воды.

Такой способ особенно уместен, когда нужно размягчить жировой налет и убрать неприятный запах.

Сода с уксусом — для небольшого засорения

Еще один известный народный метод — сочетание соды и столового уксуса. Насыпьте примерно пол стакана соды непосредственно в слив, после чего влейте столько же 9% уксуса.

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Сразу закройте отверстие. Между веществами произойдет активная реакция с образованием пены и углекислого газа. Подождите около 10–15 минут, после чего промойте слив горячей водой.

Этот способ может помочь при небольших жировых и органических отложениях, но не следует ожидать, что он растворит сложное засорение.

Вантуз

Если вода уже стоит в раковине, лучше попробовать не добавлять новые вещества, а повлиять на засор механически.

Наберите немного воды, чтобы резиновая часть вантуза была погружена, плотно прижмите его к сливу и сделайте 10–15 энергичных движений вверх-вниз. Перепад давления помогает сдвинуть пробку с места. После этого откройте воду и проверьте, улучшился ли сток.

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Что делать не стоит

Не нужно смешивать между собой разные средства для прочистки труб, особенно если до этого уже использовалась агрессивная химия. Опасные реакции могут образовываться, даже если отдельные средства кажутся безвредными.

Также не следует регулярно заливать в канализацию жир. После охлаждения он снова оседает на стенках трубы и постепенно формирует новое засорение.

Если после нескольких попыток вода не начинает нормально стекать, засор может быть глубоким. А если одновременно плохо уходит вода из нескольких сантехнических приборов, проблема может касаться уже общего участка канализации. В такой ситуации домашние методы вряд ли помогут.

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