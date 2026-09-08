Стоит ли доверять советам ИИ по уходу за кожей / © Associated Press

Реклама

Еще недавно мы искали симптомы в Google, а сегодня можем просто спросить ИИ, какой ретинол купить, чем он отличается от ретиналя или что делать при внезапной сыпи. Иногда это действительно удобно, ведь искусственный интеллект способен быстро объяснить сложные темы о красоте простым языком. Однако когда речь идет о здоровье кожи, важно понимать, что полезный помощник — это ещё не врач, об этом рассказало издание NewBeauty.

Когда ИИ может помочь

Лучше всего искусственный интеллект работает в качестве образовательного инструмента. Он может объяснить разницу между ретинолом и ретиналем, рассказать о витамине С и ниацинамиде, объяснить, зачем ежедневно использовать SPF, или помочь составить базовую программу ухода.

Реклама

Такой подход может даже оказаться полезным перед визитом к дерматологу, поскольку человек приходит на консультацию более подготовленным и задает более конкретные вопросы.

Реклама

ИИ также уже используется в индустрии красоты: например, технологии распознавания лиц могут анализировать макияж и подсказывать, где размазалась помада или неравномерно нанесено средство. Но качество таких систем в значительной степени зависит от того, на каких данных их обучали. Чтобы технология была по-настоящему инклюзивной, она должна учитывать различные оттенки кожи, формы лица и особенности внешности.

Когда начинаются проблемы

Самое опасное — просить ИИ поставить диагноз. Даже если алгоритм правильно распознает изображение, фотография показывает далеко не всё. Дерматолог оценивает не только то, как выглядят пятна или сыпь. Важны возраст человека, анамнез, принимаемые лекарства, наследственность, тип кожи, продолжительность проблемы, изменения, боль или зуд, а также состояние кожи в других местах.

Две сыпи могут выглядеть почти одинаково на фотографии, но иметь совершенно разные причины и требовать разного лечения. Поэтому ИИ может помочь разобраться в информации, но не должен заменять клиническую оценку.

Какие вопросы лучше не задавать ИИ

Главная проблема искусственного интеллекта — его убедительный тон. Алгоритм может звучать очень уверенно даже тогда, когда ошибается. Особенно опасно полагаться на него в вопросах рецептурных препаратов, ведь для безопасного назначения нужно знать всю медицинскую картину человека, а не просто увидеть кожу на экране.

Реклама

Бывают ситуации, когда эксперименты с чат-ботом вообще неуместны, например, если родинка меняется, образование кровоточит, рана не заживает, шишка быстро растет или обширная сыпь сопровождается температурой — это повод обратиться к врачу, а не продолжать диалог с ИИ.

То же самое касается косметологических процедур. Искусственный интеллект может рассказать, как работают лазеры, филлеры или нейротоксины, однако не способен полноценно определить, подходит ли конкретная процедура именно вам.

К тому же ИИ-фильтры уже влияют на представления людей о красоте. Они могут создавать нереалистичные ожидания от пластической хирургии и косметологии, ведь то, что легко изменить одним нажатием, вовсе не означает, что это можно безопасно воспроизвести в реальной жизни.

Есть простой способ понять, насколько надежен совет ИИ: просто спросите себя, обучает ли он меня или ставит диагноз. Если чат-бот объясняет состав ингредиентов, сравнивает методики или помогает понять принцип работы косметологической процедуры — это может быть полезно. Если же после одной фотографии он уверенно заявляет, какое у вас заболевание и чем его лечить, к такому ответу стоит отнестись с большим скептицизмом.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров