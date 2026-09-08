Раскрыт самый большой страх принца Гарри и Меган Маркл после возвращение в Британию

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

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Принц Гарри и Меган Маркл привыкают к новой жизни в Англии после неожиданного возвращения туда в конце прошлого месяца. Но, самые большие перемены произойдут в ближайшие дни, когда их двое детей, семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет, начнут учиться в новой британской школе.

Как пишет журнал Hello! пара стремится к тому, чтобы сами отвозить и забирать детей из школы, а не полагаться на нянь. Но это вызывает серьезную обеспокоенность из-за моментов безопасности.

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Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Сообщается, что они до сих пор ждут ответа от Министерства внутренних дел о том, получат ли они в долгосрочной перспективе какую-либо финансируемую налогоплательщиками полицейскую охрану.

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Сын короля Чарльза годами боролся за восстановление полицейской защиты и ранее заявлял, что не чувствует себя в безопасности, привозя свою семью в Великобританию без нее. А теперь, когда семья переехала, говорят, он еще активнее добивается обеспечения безопасности за счет налогоплательщиков.

Как сообщает Telegraph, Гарри, по имеющимся данным, считает, что отказ в полицейской защите является своего рода «наказанием» за отказ от исполнения королевских обязанностей, а задержка с ответом – это своего рода «игра». И в настоящее время его больше всего беспокоит необходимость отвозить детей в школу из-за однообразного распорядка дня и времени.

Принц Гарри / © Associated Press

В настоящее время Гарри и Меган полагаются на частную охрану, сотрудники которой не имеют права носить огнестрельное оружие в Великобритании и не располагают той же разведывательной информацией, что и британская полиция.

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