- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1128
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нужно беречь здоровье
День, когда энтузиазм будет зашкаливать, поэтому нужно отказаться от рутинных занятий и замахнуться на серьезный профессиональный проект, позволяющий всерьез продвинуться по служебной лестнице.
Однако, строя наполеоновские планы, не стоит забывать о собственном здоровье — именно оно делает возможным достижения во всех сферах деятельности.
Сегодня, 8 сентября, беречь ноги рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них осторожность в этом смысле — превыше всего.
Овен
Овнам, которые любят заниматься спортом — в том числе, и экстремальными его видами, сегодня должны соблюдать максимальную осторожность. В противном случае они могут получить травму, связанную с нижними конечностями, и надолго выпасть из активной жизни.
Дева
Девы — любители поражать воображение окружающих стильными образами, часто надевают обувь на высоких каблуках. Выглядят они в ней, конечно, роскошно, но передвигаясь, забывают об осторожности. Сегодня — если они не хотят лечить вывих — им лучше предпочесть обувь на плоской подошве.
Водолей
Водолеям необходимо соблюдать осторожность при передвижении: увлекшись бегом, представители знака вполне могут не заметить небольшое препятствие, ну а поскольку мягкой посадки в таком случае им никто не обещает, они вполне могут получить досадную и болезненную травму.
Читайте также:
Украина вступает в новый цикл: почему 2026–2027 может стать переломным годом
Ретроградная Венера с 15 августа по 15 декабря 2026 года: что изменится в отношениях и деньгах
Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2026 года для всех 12 знаков