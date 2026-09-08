Три знака Зодиака, которым сегодня нужно беречь здоровье

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Однако, строя наполеоновские планы, не стоит забывать о собственном здоровье — именно оно делает возможным достижения во всех сферах деятельности.

Сегодня, 8 сентября, беречь ноги рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них осторожность в этом смысле — превыше всего.

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Овен

Овнам, которые любят заниматься спортом — в том числе, и экстремальными его видами, сегодня должны соблюдать максимальную осторожность. В противном случае они могут получить травму, связанную с нижними конечностями, и надолго выпасть из активной жизни.

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Дева

Девы — любители поражать воображение окружающих стильными образами, часто надевают обувь на высоких каблуках. Выглядят они в ней, конечно, роскошно, но передвигаясь, забывают об осторожности. Сегодня — если они не хотят лечить вывих — им лучше предпочесть обувь на плоской подошве.

Водолей

Водолеям необходимо соблюдать осторожность при передвижении: увлекшись бегом, представители знака вполне могут не заметить небольшое препятствие, ну а поскольку мягкой посадки в таком случае им никто не обещает, они вполне могут получить досадную и болезненную травму.

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