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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1128
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1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід дбати про здоров’я

День, коли ентузіазм буде зашкалювати, тому варто відмовитися від рутинних справ і взятися за серйозний професійний проєкт, який дасть змогу суттєво просунутися кар’єрними сходами.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Однак, будуючи наполеонівські плани, не варто забувати про власне здоров’я — саме воно дає змогу досягати успіхів у всіх сферах діяльності.

Сьогодні, 8 вересня, представникам усіх знаків зодіаку рекомендується берегти ноги, але для трьох із них обережність у цьому плані — понад усе.

Овен

Овнам, які люблять займатися спортом, — зокрема, екстремальними його видами, — сьогодні слід дотримуватися максимальної обережності. Інакше вони можуть отримати травму нижніх кінцівок і надовго випасти з активного життя.

Діва

Діви — ті, хто полюбляє вражати уяву оточення стильними образами, часто носять взуття на високих підборах. Звичайно, вони мають у ньому розкішний вигляд, але, пересуваючись, забувають про обережність. Сьогодні — якщо вони не хочуть лікувати вивих — їм краще віддати перевагу взуттю на пласкій підошві.

Водолій

Водоліям слід бути обережними під час пересування: захопившись бігом, представники цього знака цілком можуть не помітити невелику перешкоду, а оскільки м’якого приземлення в такому разі їм ніхто не обіцяє, вони цілком можуть отримати прикру й болючу травму.

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