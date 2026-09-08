ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
548
Час на прочитання
1 хв

РФ могла запустити кілька хвиль ракет Х-101 з Ту-160: час підльоту до України

Моніторингові канали повідомили про ймовірні пуски кількох хвиль крилатих ракет Х-101 з російських Ту-160, які можуть увійти в повітряний простір України орієнтовно від 03:45.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ту-160

Ту-160 / © Associated Press

У ніч проти 8 вересня Росія, ймовірно, здійснила пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Про це повідомляють українські моніторингові канали.

За їхніми даними, пуски могли відбутися з бортів Ту-160 у небі над Ленінградською областю РФ.

Монітори повідомляють про кілька хвиль запусків. Орієнтовний час входження перших крилатих ракет у повітряний простір України — від 03:45.

Водночас зазначається, що запуски можуть відбуватися у декілька етапів, тому загроза може тривати довше.

Офіційного підтвердження пусків від Повітряних сил ЗСУ на момент повідомлення не було.

У разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно пройти до укриття та залишатися там до відбою.

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie