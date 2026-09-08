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РФ могла запустити кілька хвиль ракет Х-101 з Ту-160: час підльоту до України
Моніторингові канали повідомили про ймовірні пуски кількох хвиль крилатих ракет Х-101 з російських Ту-160, які можуть увійти в повітряний простір України орієнтовно від 03:45.
У ніч проти 8 вересня Росія, ймовірно, здійснила пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-160.
Про це повідомляють українські моніторингові канали.
За їхніми даними, пуски могли відбутися з бортів Ту-160 у небі над Ленінградською областю РФ.
Монітори повідомляють про кілька хвиль запусків. Орієнтовний час входження перших крилатих ракет у повітряний простір України — від 03:45.
Водночас зазначається, що запуски можуть відбуватися у декілька етапів, тому загроза може тривати довше.
Офіційного підтвердження пусків від Повітряних сил ЗСУ на момент повідомлення не було.
У разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно пройти до укриття та залишатися там до відбою.
Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.