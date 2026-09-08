РФ могла запустити кілька хвиль ракет Х-101 з Ту-160: час підльоту до України

Ту-160 / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 8 вересня Росія, ймовірно, здійснила пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Про це повідомляють українські моніторингові канали.

Реклама

За їхніми даними, пуски могли відбутися з бортів Ту-160 у небі над Ленінградською областю РФ.

Реклама

Монітори повідомляють про кілька хвиль запусків. Орієнтовний час входження перших крилатих ракет у повітряний простір України — від 03:45.

Водночас зазначається, що запуски можуть відбуватися у декілька етапів, тому загроза може тривати довше.

Офіційного підтвердження пусків від Повітряних сил ЗСУ на момент повідомлення не було.

У разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно пройти до укриття та залишатися там до відбою.

Реклама

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.

Новини партнерів

Новини партнерів