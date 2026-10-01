ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

У гарній сукні та з дитиною на руках: королева Максима весело провела час в Урці

Королева Максима відвідала місто Урк – громаду у провінції Флеволанд.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність приїхала, щоб ознайомитись із повсякденним життям місцевої громади.

Робочий візит королеви був присвячений повсякденному життю в Урку, в центрі уваги були ініціативи, що стосуються підприємництва, дорослішання, молоді, людей похилого віку та почуття спільності.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Візит розпочався у будинку для людей похилого віку «Барон ван Гент», призначеному для людей з деменцією. Перш ніж Максима прибула до будівлі, вона приділила достатньо часу публіці. Люди робили селфі, голосно співали, а іноді королева навіть обіймала їх.

Для цієї поїздки Максима обрала сукню від австралійського бренду Zimmermann. Модель з коміром-стійкою та довгим рядом ґудзиків по центру, а також поясом на талії. Вбрання королева доповнила замшевими туфлями бронзового кольору та маленьким нюдовим плетеним клатчем. У вухах у неї були квіткові сережки із золота із перлинами, волосся Максима зібрала в низький пучок, а також зробила легкий макіяж.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Максима приїхала до бутика у незвичайних туфлях на підборах-кулях.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie