У гарній сукні та з дитиною на руках: королева Максима весело провела час в Урці

Королева Максима / © Getty Images

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Її Величність приїхала, щоб ознайомитись із повсякденним життям місцевої громади.

Робочий візит королеви був присвячений повсякденному життю в Урку, в центрі уваги були ініціативи, що стосуються підприємництва, дорослішання, молоді, людей похилого віку та почуття спільності.

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Королева Максима / © Getty Images

Візит розпочався у будинку для людей похилого віку «Барон ван Гент», призначеному для людей з деменцією. Перш ніж Максима прибула до будівлі, вона приділила достатньо часу публіці. Люди робили селфі, голосно співали, а іноді королева навіть обіймала їх.

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Для цієї поїздки Максима обрала сукню від австралійського бренду Zimmermann. Модель з коміром-стійкою та довгим рядом ґудзиків по центру, а також поясом на талії. Вбрання королева доповнила замшевими туфлями бронзового кольору та маленьким нюдовим плетеним клатчем. У вухах у неї були квіткові сережки із золота із перлинами, волосся Максима зібрала в низький пучок, а також зробила легкий макіяж.

Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Максима приїхала до бутика у незвичайних туфлях на підборах-кулях.

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