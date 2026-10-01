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У гарній сукні та з дитиною на руках: королева Максима весело провела час в Урці
Королева Максима відвідала місто Урк – громаду у провінції Флеволанд.
Її Величність приїхала, щоб ознайомитись із повсякденним життям місцевої громади.
Робочий візит королеви був присвячений повсякденному життю в Урку, в центрі уваги були ініціативи, що стосуються підприємництва, дорослішання, молоді, людей похилого віку та почуття спільності.
Візит розпочався у будинку для людей похилого віку «Барон ван Гент», призначеному для людей з деменцією. Перш ніж Максима прибула до будівлі, вона приділила достатньо часу публіці. Люди робили селфі, голосно співали, а іноді королева навіть обіймала їх.
Для цієї поїздки Максима обрала сукню від австралійського бренду Zimmermann. Модель з коміром-стійкою та довгим рядом ґудзиків по центру, а також поясом на талії. Вбрання королева доповнила замшевими туфлями бронзового кольору та маленьким нюдовим плетеним клатчем. У вухах у неї були квіткові сережки із золота із перлинами, волосся Максима зібрала в низький пучок, а також зробила легкий макіяж.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Максима приїхала до бутика у незвичайних туфлях на підборах-кулях.