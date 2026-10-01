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Шакіра в елегантній сукні на бретельках відвідала модне шоу у Парижі
Співачка Шакіра приїхала вчора на показ Tom Ford на Паризькому тижні моди.
Артистка приїхала подивитися колекцію сезону весна-літо 2027 року в рамках Тижня моди в Парижі на Вандомській площі.
Шакіра мала елегантний вигляд, одягнена була в чорну максісукню з V-подібним декольте і на сріблястих бретельках, а також взута в гостроносі туфлі на підборах. Співачка зробила виразний макіяж і одягла сережки-висячки з камінням, а її довге волосся було укладено з ефектом мокрого ефекту.
Показ бренду також відвідала британська модель Кейт Мосс. Вона обрала для виходу у світ стильний лук у смугастій блакитній сорочці та спідниці-олівець.
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