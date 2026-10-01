Шакіра в елегантній сукні на бретельках відвідала модне шоу у Парижі

Шакіра / © Getty Images

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Артистка приїхала подивитися колекцію сезону весна-літо 2027 року в рамках Тижня моди в Парижі на Вандомській площі.

Шакіра мала елегантний вигляд, одягнена була в чорну максісукню з V-подібним декольте і на сріблястих бретельках, а також взута в гостроносі туфлі на підборах. Співачка зробила виразний макіяж і одягла сережки-висячки з камінням, а її довге волосся було укладено з ефектом мокрого ефекту.

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Шакіра / © Getty Images

Показ бренду також відвідала британська модель Кейт Мосс. Вона обрала для виходу у світ стильний лук у смугастій блакитній сорочці та спідниці-олівець.

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Кейт Мосс / © Getty Images

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