- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
Шакира в элегантном платье на бретельках посетила модное шоу в Париже
Певица Шакира приехала вчера на показ Tom Ford на Парижской неделе моды.
Артистка приехала посмотреть коллекцию сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже на Вандомской площади.
Шакира выглядела элегантно, одета в черное макси-платье с V-образным декольте и на серебристых бретельках, а также обута в остроносые туфли на каблуках. Певица сделала выразительный макияж и надела серьги-висюльки с камнями, а ее длинные волосы были уложены с эффектом мокрой укладки.
Показ бренда также посетила британская модель Кейт Мосс. Она выбрала для выхода в свет стильный лук в полосатой голубой рубашке и юбке-карандаш.
Комментарии
Сортировать: