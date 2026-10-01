Шакира в элегантном платье на бретельках посетила модное шоу в Париже

Шакира / © Getty Images

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Артистка приехала посмотреть коллекцию сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже на Вандомской площади.

Шакира выглядела элегантно, одета в черное макси-платье с V-образным декольте и на серебристых бретельках, а также обута в остроносые туфли на каблуках. Певица сделала выразительный макияж и надела серьги-висюльки с камнями, а ее длинные волосы были уложены с эффектом мокрой укладки.

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Шакира / © Getty Images

Показ бренда также посетила британская модель Кейт Мосс. Она выбрала для выхода в свет стильный лук в полосатой голубой рубашке и юбке-карандаш.

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Кейт Мосс / © Getty Images

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