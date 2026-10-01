ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
9
Время на прочтение
1 мин

В красивом платье и с ребенком на руках: королева Максима весело провела время в Урке

Королева Максима посетила город Урк — общину в провинции Флеволанд.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество приехала, чтобы ознакомиться с повседневной жизнью местной общины.

Рабочий визит королевы был посвящен повседневной жизни в Урке, в центре внимания были инициативы, касающиеся предпринимательства, взросления, молодежи, пожилых людей и чувства общности.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Визит начался в доме престарелых «Барон ван Гент», предназначенном для людей с деменцией. Прежде чем Максима прибыла в здание, она уделила достаточно времени публике. Люди делали селфи, громко пели, а иногда королева даже обнимала их.

Для этой поездки Максима выбрала платье от австралийского бренда Zimmermann. Модель с воротником-стойкой и длинным рядом пуговиц по центру, а также поясом на талии. Наряд королева дополнила замшевыми туфлями бронзового цвета и маленьким нюдовым плетенным клатчем. В ушах у нее были цветочные серьги из золота с жемчужинами, волосы Максима собрала в низкий пучок, а также сделала легкий макияж.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как королева Максима приехала в бутик в необычных туфлях на каблуках-шарах.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie