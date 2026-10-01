В красивом платье и с ребенком на руках: королева Максима весело провела время в Урке

Королева Максима / © Getty Images

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Ее Величество приехала, чтобы ознакомиться с повседневной жизнью местной общины.

Рабочий визит королевы был посвящен повседневной жизни в Урке, в центре внимания были инициативы, касающиеся предпринимательства, взросления, молодежи, пожилых людей и чувства общности.

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Королева Максима / © Getty Images

Визит начался в доме престарелых «Барон ван Гент», предназначенном для людей с деменцией. Прежде чем Максима прибыла в здание, она уделила достаточно времени публике. Люди делали селфи, громко пели, а иногда королева даже обнимала их.

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Для этой поездки Максима выбрала платье от австралийского бренда Zimmermann. Модель с воротником-стойкой и длинным рядом пуговиц по центру, а также поясом на талии. Наряд королева дополнила замшевыми туфлями бронзового цвета и маленьким нюдовым плетенным клатчем. В ушах у нее были цветочные серьги из золота с жемчужинами, волосы Максима собрала в низкий пучок, а также сделала легкий макияж.

Королева Максима / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как королева Максима приехала в бутик в необычных туфлях на каблуках-шарах.

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