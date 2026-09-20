Королева Максима приехала в бутик в необычных туфлях на каблуках-шарах

Королева Максима / © Getty Images

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С момента своего основания в 1926 году бренд стал неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов голландцев.

В ходе королевского визита в центре внимания оказалась эволюция розничного бренда. Королева Максима посетила дизайн-студию и магазин HEMA, расположенный рядом с головным офисом. Здесь ей подробно рассказали об уникальном процессе разработки продукции. Королева также пообщалась с сотрудниками об их повседневной работе, развитии талантов и личном контакте с клиентами на рабочем месте.

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Королева Максима / © Getty Images

Для этой прогулки королева выбрала коричневый топ с баской от Natan, пудровые широкие брюки, а обула лаковые туфли-лодочки нежно-розового оттенка на необычном каблуке в виде шара от Модного дома Natan.

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Также Максима держала в руках клатч Hermes прямоугольной формы, а образ дополнила макияжем в теплых оттенках, несколькими браслетами на запястье, нюдовым маникюром, а волосы распустила.

Ранее на этой неделе элегантная королева Максима с королем и дочерьми-принцессами посетили открытие парламента, где Ее Величество была в совершенно другом образе.

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