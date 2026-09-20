"Женщина с прицепом": Цимбалюк эмоционально высказался о романе со Светлицкой и отношении к её детям

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актёр Тарас Цимбалюк откровенно рассказал об отношениях сЕленой Светлицкой и объяснил, почему её материнство стало для него не препятствием, а частью её личности.

Роман Тараса Цимбалюка и Елены Светлицкой недавно перестал быть лишь предметом слухов. Пара уже не скрывает своих отношений. Влюбленные делятся совместными моментами и появляются вместе. В то же время их личную жизнь активно обсуждают в Сети. В частности, актера задели комментарии о том, что он якобы выбрал «женщину с прицепом». Речь идет о двух дочерях Елены от предыдущего брака.

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«У тебя жена с прицепом… Такие комментарии я стал видеть в соцсетях, потому что у моей любимой двое детей. И меня не задевает слово „прицеп“, я просто пытаюсь понять определенную логику: то есть, если женщина, которая приходит в твою жизнь с какой-то историей, она в обществе позиционируется как менее ценная?» — эмоционально ответил Цимбалюк.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актёр признался, что в Елене его привлекли совсем другие качества. Он отметил её способность любить, эмпатию и чувственность. По словам Тараса, материнство лишь придало Светлицкой особые черты, которые его восхищают. В то же время он не отрицает: такие отношения требуют большей зрелости и готовности учитывать интересы друг друга.

«Да, отношения с женщиной, у которой двое детей, — это сложнее, это не тёплая ванна, ты здесь не будешь центром вселенной. И это, кстати, полезно для взрослого эгоистичного мужчины, потому что мы часто путаем хорошие отношения с удобными», — поделился артист.

Елена Светлицкая с дочерьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Цимбалюк также подчеркнул, что не воспринимает свои отношения с Еленой как ситуацию, в которой он якобы «принял» женщину, несмотря на наличие детей. Для него дочери Светлицкой — неотъемлемая часть её жизненной истории.

«Поэтому я не принял Оленку, несмотря на то, что у неё двое детей — это неверный подход. Я полюбил её такой, какая она есть на самом деле. А дети — это часть её пути», — пояснил актёр.

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Тарас Цимбалюк с дочерьми Елены Светлицкой / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас отдельно описал характер своей возлюбленной. Он назвал её очень эмоциональной и сравнил с торнадо, за которым готов пойти. По его мнению, материнство не лишило Елену её яркости, а наоборот — помогло направить эту энергию в другое русло.

«Моя возлюбленная, моя Оленка — она как торнадо, она очень эмоциональна, и я готов следовать за ней, и именно материнство очень красиво уравновешивает её. Оно её не меняет, оно не отнимает её уникальную сущность — оно даёт совершенно новое уникальное направление», — сказал Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк с дочерьми Елены Светлицкой / © instagram.com/olena_svitlytska

Напомним, недавно Мишина резко раскритиковала популярный препарат, который вводили в ягодицы многие звезды — от Цимбалюка до Билык.

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