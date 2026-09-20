Не Макс Барских, Дантес и Джамала: как на самом деле зовут известных украинских артистов

Владимир Дантес, Джамала и Макс Барских

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Не секрет, что использование псевдонима — довольно распространенная практика. К смене имен и фамилий прибегают как мировые, так и украинские звезды.

Часто псевдонимы настолько «сливаются» с артистом, что может сложиться впечатление, будто его действительно так и звали. Однако за сценическим именем скрывается настоящее.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как на самом деле зовут известных украинских артистов, как образовались их псевдонимы и что они означают.

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Jerry Heil

Настоящее имя артистки — Яна Шемаева. Свой псевдоним исполнительница придумала еще в подростковом возрасте. Сначала она называлась Jerry Mouse — в честь ее любимого персонажа из мультфильма «Том и Джерри». Однако впоследствии артистка заменила Mouse на Heil, поскольку решила, что это не звучит солидно. Кстати, вторую часть своего псевдонима Яна одолжила из американских фамилий. Она просто подбирала, какая же именно будет сочетаться с Jerry. Больше всего певице понравилось, как звучит Heil. Так она и получила Jerry Heil.

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

MELOVIN

Настоящее имя певца — Константин Бочаров. Правда, исполнитель не любит, когда в публичном пространстве это используется. Мел уже давно использует именно псевдоним, поэтому считает это нарушением границ и профессиональной этики, когда его называют настоящим именем. Кстати, сценическое имя артист придумал довольно давно. Исполнитель соединил название своего любимого праздника Halloween (Хэллоуин) с именем дизайнера Alexander McQueen (Александр Маккуин). Так, в 2013 году и образовался MELOVIN.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Джамала

Певицу на самом деле зовут не Джамалой. Настоящее имя исполнительницы — Сусанна Джамаладинова. Артистке пришлось придумать псевдоним летом 2009 года, когда она выступала на «Новой волне». Тогда организаторам конкурса показалось, что настоящее имя певицы слишком длинное. Итак, знаменитость просто сократила свою фамилию, и так появилась узнаваемая Джамала.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

MamaRika

Настоящее имя артистки — Анастасия Среда, а в девичестве — Кочетова. Этот псевдоним знаменитость начала использовать в конце 2015, а до этого она была Эрикой. Новый псевдоним для певицы имеет глубокий смысл. Приставку Mama знаменитость взяла из афрокультуры, где это значит “авторитетная женщина”. А вот Rika — это уже отсылка к ее прошлому Эрике.

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MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

KOLA

Настоящее имя артистки — Анастасия Прудиус. Псевдоним исполнительницы происходит не от бренда известных газированных напитков, как многим может показаться. KOLA — это от «круга», иным словом «круги». Артистка выбрала сценическое имя, что символизирует для нее бесконечное движение, творческий рост и люди вокруг ее музыки. Кстати, Анастасия решила использовать сценическое имя, поскольку ее фамилия достаточно сложна для произношения. Чтобы не было ошибок, артистка стала KOLA.

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

Владимир Дантес

У артиста настоящая фамилия Гудков, однако в 2008 году он стал Дантесом. Псевдоним исполнитель начал использовать во время его участии в одном из вокальных шоу. Продюсером проекта показалось, что Гудков не слишком яркая фамилия. Поэтому Владимиру подобрали такую, что легко запоминалось зрителям. Кстати, псевдоним Дантес на самом деле не имеет отношения ни к каким историческим фигурам.

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Дзидзьо

Настоящее имя артиста — Михаил Хома. Исполнитель стал «Дзидзьо» в честь своего дедушки. В родной деревне исполнителя его деда именно такое называли. Кстати, «дзидзьо» — это также диалектизм, означающий «дед».

Дзидзьо / © instagram.com/slavia_official

Макс Барских

Вне сцены певец на самом деле не Макс Барских, а Николай Бортник. Имя Макс артист выбрал из-за его увлечения американским кинематографом. А вот Барских он взял у писателя Джона Барри, но Барри видоизменил на славянский маневр, чтобы легче было произносить.

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Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала известных украинских ведущих на старте карьеры. Например, у Сергея Притулы и Дмитрия Комарова были длинные волосы, а Машу Ефросинину тогда было просто не узнать.

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