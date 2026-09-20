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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
757
Время на прочтение
1 мин

Атака дронов в России и помощь от Дании: главные новости ночи 20 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 сентября 2026 года:

  • В РФ заявили об атаке почти 300 дронов: беспилотники долетели до Московского региона Читать далее –>

  • Иран выдвинул США три условия для завершения войны: Тегеран ждет ответа Трампа Читать далее –>

  • Дания срочно выделяет Украине $275 млн: деньги пойдут в защиту неба Читать далее –>

  • В Украине подтвердили работу реактивного перехватчика: "Герань-5" сбили за секунду до удара Читать далее –>

  • В Польше объяснили, почему помощь Украине — их государственный интерес .

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