Дания срочно выделяет Украине $275 млн: деньги пойдут в защиту неба

Дания / © pixabay.com

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Дания передает Украине внеочередной пакет военной помощи стоимостью около $275 млн.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины .

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Это уже 31-й пакет военной поддержки от Дании.

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В Минобороны подчеркнули, что средства будут направлены прежде всего на усиление возможностей украинской противовоздушной обороны.

Особое значение эта помощь приобретает накануне осенне-зимнего периода, когда Россия традиционно усиливает удары по украинской энергетической и другой критической инфраструктуре.

"Эти средства будут направлены на усиление возможностей ПВО Украины в критический осенне-зимний период", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что Дания с самого начала полномасштабного вторжения остается одним из лидеров по объемам военной поддержки Украины и развивает новые форматы оборонного сотрудничества.

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Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил "бессрочное" соглашение по Гренландии: Дания уточнила, что будет дальше

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