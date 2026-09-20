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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Дания срочно выделяет Украине $275 млн: деньги пойдут в защиту неба

Дания объявила внеочередной, уже 31-й пакет военной помощи Украине около $275 млн, который направят на усиление ПВО в критический осенне-зимний период.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дания

Дания / © pixabay.com

Дания передает Украине внеочередной пакет военной помощи стоимостью около $275 млн.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины .

Это уже 31-й пакет военной поддержки от Дании.

В Минобороны подчеркнули, что средства будут направлены прежде всего на усиление возможностей украинской противовоздушной обороны.

Особое значение эта помощь приобретает накануне осенне-зимнего периода, когда Россия традиционно усиливает удары по украинской энергетической и другой критической инфраструктуре.

"Эти средства будут направлены на усиление возможностей ПВО Украины в критический осенне-зимний период", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что Дания с самого начала полномасштабного вторжения остается одним из лидеров по объемам военной поддержки Украины и развивает новые форматы оборонного сотрудничества.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил "бессрочное" соглашение по Гренландии: Дания уточнила, что будет дальше

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