Данія терміново виділяє Україні $275 млн: гроші підуть на захист неба

Данія / © pixabay.com

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Данія передає Україні позачерговий пакет військової допомоги вартістю близько $275 млн.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Це вже 31-й пакет військової підтримки від Данії.

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У Міноборони наголосили, що кошти спрямують передусім на посилення спроможностей української протиповітряної оборони.

Особливого значення ця допомога набуває напередодні осінньо-зимового періоду, коли Росія традиційно посилює удари по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі.

"Ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період", — повідомили в Міноборони.

У відомстві нагадали, що Данія від початку повномасштабного вторгнення залишається одним із лідерів за обсягами військової підтримки України та розвиває нові формати оборонної співпраці.

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Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп оголосив "безстрокову" угоду щодо Гренландії: Данія уточнила, що буде далі

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