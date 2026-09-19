Трамп оголосив "безстрокову" угоду щодо Гренландії: Данія уточнила, що буде далі

Трамп і Гренландія / © tsn.ua

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Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Данією та Гренландією, яка суттєво розширить американську військову присутність на стратегічно важливому арктичному острові.

Про це він написав у Truth Social. За словами Трампа, угода нібито надає Сполученим Штатам "постійний контроль" над питаннями безпеки Гренландії та не матиме терміну дії.

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Американський президент також заявив, що жодна держава, яку США вважають противником, не зможе розмістити у Гренландії військову базу, контингент або здійснювати чутливі інвестиції без згоди Вашингтона. Він назвав домовленість "мрією, що здійснилася" для США.

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За даними Reuters із посиланням на представника Держдепартаменту, угода передбачає для США постійні права доступу, базування та прольоту над Гренландією. Обмеження на військову присутність стосуватимуться країн, які не входять до НАТО. Домовленість має діяти навіть у разі майбутньої незалежності Гренландії.

Водночас формулювання Трампа про "контроль" не означає передачу Гренландії Сполученим Штатам. Reuters наголошує, що домовленість не реалізує попереднє бажання американського президента отримати сам острів. США й раніше мали широкі права на військову присутність у Гренландії відповідно до угоди 1951 року.

Уряд Данії уточнив, що документ планують підписати наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН. Після цього він має пройти необхідні національні парламентські процедури.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що домовленість посилить безпеку Арктики та Північної Атлантики. Водночас вона окремо наголосила, що угода визнає суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія та право народу Гренландії на самовизначення.

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Прем’єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що домовленість враховує інтереси острова та його роль у міжнародній співпраці.

Трамп також анонсував розгортання значної додаткової військової присутності США у Гренландії. Водночас поки незрозуміло, чи передбачає угода будівництво нових американських баз.

Нагадаємо, заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що контроль Данії над Гренландією є «несправедливим» через її «нездатність» забезпечити оборону острова.

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