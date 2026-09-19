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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
51
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1 хв

РФ атакувала Балаклію дроном: двоє людей загинули, тривають пошуки

У Балаклії на Харківщині російський безпілотник влучив у приватний будинок — за попередніми даними, загинули двоє людей, на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська атакували Балаклію Харківської області безпілотником.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворожий БпЛА влучив у приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей.

На місці триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про інші можливі наслідки удару уточнюється.

Нагадаємо, що раніше РФ вдарила бойовим дроном по багатоповерхівці у Харкові

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