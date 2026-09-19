- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала Балаклію дроном: двоє людей загинули, тривають пошуки
У Балаклії на Харківщині російський безпілотник влучив у приватний будинок — за попередніми даними, загинули двоє людей, на місці триває пошуково-рятувальна операція.
Російські війська атакували Балаклію Харківської області безпілотником.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ворожий БпЛА влучив у приватний житловий будинок.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей.
На місці триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про інші можливі наслідки удару уточнюється.
Нагадаємо, що раніше РФ вдарила бойовим дроном по багатоповерхівці у Харкові
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: