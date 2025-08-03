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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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44
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Вибухи пролунали на Харківщині: під атакою опинилися Чугуїв та Балаклія

У Чугуєві та Балаклії вночі пролунали вибухи, внаслідок яких загорілися приватні будинки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Росіяни атакували Харківщину дронами

Росіяни атакували Харківщину дронами / © ТСН.ua

Вибухи у ніч проти 3 серпня 2025 року пролунали в м. Чугуїв та м. Балаклія.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Внаслідок ворожих ударів спалахнули приватні будинки. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

На місці влучань працюють підрозділи ДСНС та медики.

За попередньою інформацією, другий удар ворожого БпЛА зафіксовано також в Шевченківському районі.

Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ ракетами.

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