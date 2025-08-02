Ізюм на Харківщині залишився без світла: яка причина

Ізюм залишився без світла / © ТСН.ua

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Після чергового російського удару місто Ізюм і значна частина Ізюмської району Харківської області залишилися без світла.

Про це передає пресслужба Ізюмської МВА.

«Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, місто Ізюм відповідно теж залишилось знеструмленим», — йдеться у повідомленні.

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Енергетики запевнили, що виконують роботи по відновленню живлення в громаді.

«Частково є результати, водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання», — зазначили в МВА.

Раніше військовий експерт попередив, що окупанти готуються максимально зруйнувати українську енергетику, щоб потім мати менше роботи з цим ближче до осені та зими.