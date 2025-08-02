Чи можливий в Україні "грузинський сценарій": прогноз Буданова

Кирило Буданов / © скриншот з відео

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Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов вважає, що внутрішній «грузинський сценарій» розвитку подій в Україні є неможливим.

Про це передає «Укрінформ».

«Станом на зараз — ні. Точно ні. Це неможливо. Адже навіть, якщо хтось би захотів повернути, скажімо, в бік Росії — це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо в нашому суспільство (ймовірно, керівник ГУР мав на увазі протести проти закону щодо НАБУ — Ред.), ще раз це підтверджують. Зараз це неможливо», — запевнив Буданов.

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Водночас, керівник ГУР не виключає, що у майбутньому ситуація може змінитися.

«Але питання, що буде далі? Як я казав до цього: якщо всі ми не змінимось і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі. Мова йде далеко не про найприємніші, як то кажуть», — заявив Буданов.

Він навів приклад інших країн, які в той чи інший період історії припинили своє існування.

«От я колекціоную марки, я філателіст… Передивляючись свою колекцію, я в якийсь момент зрозумів, що дуже багато країн, марки яких роздивляюсь, вже не існують. А це було не так давно. Тож, всі ці розмови про те, що „не може якась країна просто взяти і зникнути через ті чи інші події“ — це брехня. Навіть десь сім країн в Європі припинили існування. Тому треба всерйоз замислюватись над тим, що ми робимо і куди ми маємо рухатись», — нагадав керівник ГУР.

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На його думку, доля нашої держави залежатиме від того, наскільки українці серйозно усвідомлюють виклики і можуть самостійно сформулювати свою стратегічну мету.

«Ми маємо чітко визначити самі для себе: якщо ми цього не зробимо — нам це спробують нав’язати. Тож краще зробити самим свою стратегічну мету: хто ми, куди йдемо. І тоді вже обирати інструменти, які нам потрібні для досягнення цього. Бо інакше можна просто бути сюжетом чергової марки, умовно кажучи», — підсумував Буданов.

Раніше аналітики Центру геополітики JPMorgan Chase опублікували дослідження, в якому вказали, що розглядають чотири найімовірніші сценарії подальшого розвитку подій в Україні: південнокорейський, ізраїльський, грузинський і білоруський.

Натомість блогер Сергій Марченко попередив, що РФ готує для України найгірший сценарій завершення війни — чеченський.

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