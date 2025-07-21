Росія може повторити "донбаський сценарій" у країнах НАТО – Міноборони Бельгії

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен / © Рустем Умєров

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Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення до країн НАТО, але може вдатися до гібридного сценарію за зразком подій на Донбасі 2014 року.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв’ю “Телеграфу”.

Він підкреслив, що Бельгія як центр ухвалення рішень у Європі перебуває під посиленим тиском — зокрема, спостерігається активність у Північному морі та збільшення кіберзагроз, пов’язаних із Росією.

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“Маємо багато кіберзагроз. Фіксується також активність у Північному морі. Але ми дуже пильні. Бачимо велику активність з боку Росії — і це логічно, адже ми є дипломатичною столицею світу”, — заявив Франкен.

Коментуючи дискусії щодо можливої атаки РФ на країни Альянсу в найближчі роки, міністр зауважив, що не очікує прямого військового наступу. Натомість, за його словами, Росія може використати вже знайомі тактики: спровокувати “повстання” серед російськомовного населення в одній із країн НАТО, а потім — виправдати втручання “захистом своїх”.

“Вони не почнуть з повномасштабного вторгнення. Це буде щось подібне до Донбасу — з’являються “зелені чоловічки”, російськомовні активісти, які нібито самі вийшли на захист. Умовно кажучи, можуть захопити місто в Естонії й заявити: це — Росія”, — пояснив Франкен.

На його думку, такий сценарій більш імовірний, ніж класичний наступ армії РФ, оскільки Кремль розуміє ризик прямої поразки у війні проти НАТО.

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Крім того міністр оборони Бельгії відповів, коли Україна отримає F-16.