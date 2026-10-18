Хрест вбив священника / © Pixabay

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В Еквадорі під час церковної служби загинув священник — на нього впав великий хрест, який відірвався від стіни у вівтарній частині храму.

Про це пише Newsweek.

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Священник помер, коли дерев’яний хрест відірвався від стіни і впав на нього, поки він служив месу.

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Травми, які отримав священник, виявилися смертельними.

Нагадаємо, у Польщі чоловік звинуватив священника в романі з його дружиною: він найняв детектива та помстився служителеві церкви.

Дата публікації 13:40, 18.10.26 Кількість переглядів 2 Священник в Еквадорі загинув просто під час меси - відео

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