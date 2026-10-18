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Священник загинув просто під час служби — момент трагедії потрапив на відео
В Еквадорі священнослужитель помер через падіння хреста під час служби в церкві.
В Еквадорі під час церковної служби загинув священник — на нього впав великий хрест, який відірвався від стіни у вівтарній частині храму.
Про це пише Newsweek.
Священник помер, коли дерев’яний хрест відірвався від стіни і впав на нього, поки він служив месу.
Травми, які отримав священник, виявилися смертельними.
Нагадаємо, у Польщі чоловік звинуватив священника в романі з його дружиною: він найняв детектива та помстився служителеві церкви.
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