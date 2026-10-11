Яке церковне свято в Україні 18 жовтня

Церковне свято 18 жовтня / © Фото з відкритих джерел

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18 жовтня (31 жовтня), в православному календарі день пам’яті апостола та євангеліста Луки. Апостол і євангеліст Лука — одна з найвідоміших постатей раннього християнства. Його традиційно вважають автором третього Євангелія та книги Діянь святих апостолів. Завдяки цим двом книгам Нового Завіту до наших днів дійшли не лише розповіді про життя і проповідь Ісуса Христа, а й важливі відомості про виникнення перших християнських громад та місіонерські подорожі апостолів.

Новий Завіт містить небагато відомостей про особисте життя Луки. За церковною традицією, він походив з Антіохії Сирійської — одного з найбільших культурних і торговельних центрів тогочасного світу.

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Лука був освіченою людиною. Апостол Павло у Посланні до колосян називає його «улюбленим лікарем», тому традиційно вважається, що за фахом Лука був медиком.

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Також поширене переконання, що Лука походив із язичницького, тобто неюдейського, середовища. Саме тому його часто називають єдиним автором книг Нового Завіту, який, імовірно, не був євреєм.

Достеменно невідомо, чи зустрічав Лука Ісуса Христа особисто. У церковній традиції його зараховують до сімдесяти апостолів — учнів, яких Христос послав проповідувати.

Водночас у самому Євангелії Лука не називає себе очевидцем земного служіння Ісуса. На початку своєї книги він пояснює, що ретельно дослідив події, спираючись на свідчення тих, хто «від початку були очевидцями й слугами Слова». Це дає підстави вважати, що значну частину відомостей він отримав від безпосередніх свідків життя Христа.

Особливе місце у житті Луки посідала його дружба та співпраця з апостолом Павлом. Він супроводжував Павла під час частини його місіонерських подорожей, допомагаючи поширювати християнське вчення.

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Про близькість між ними свідчать послання Павла. В одному з останніх своїх листів, написаному в складний період ув’язнення, апостол зазначає: «Сам Лука зі мною». Ці слова традиційно сприймають як свідчення відданості Луки своєму наставнику і товаришу.

У книзі Діянь апостолів деякі епізоди викладені від першої особи множини — автор пише «ми». Дослідники розглядають ці так звані «ми-уривки» як важливу частину дискусії про авторство книги та можливу участь її автора у подорожах Павла.

Головною спадщиною Луки стало Євангеліє, яке традиційно носить його ім’я. Автор прагнув послідовно викласти відомості про життя, проповідь, смерть і воскресіння Ісуса Христа.

Особливою рисою Євангелія від Луки є велика увага до милосердя, співчуття, прощення та допомоги людям, які опинилися на узбіччі суспільства.

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Саме в Євангелії від Луки містяться деякі з найвідоміших християнських притч, зокрема про милосердного самарянина та блудного сина. Також Лука докладно описує події, пов’язані з народженням Ісуса Христа та Івана Хрестителя.

Помітне місце у його розповіді займає Діва Марія. Саме завдяки Євангелію від Луки відомі Благовіщення, зустріч Марії з Єлизаветою, пісня «Величає душа моя Господа» та низка інших подій.

Церковне свято в Україні 18 жовтня за старим календарем

За старим календарем 18 жовтня в Україні вшановували пам’ять святої мучениці Харитини Амісійської. Свята Харитина жила наприкінці III — на початку IV століття, за часів переслідування християн. За церковним переданням, вона рано залишилася сиротою і виховувалася благочестивим християнином Клавдієм. Харитина прийняла християнську віру та своїм життям і словами навертала до неї інших людей. Під час гонінь на християн її заарештували й вимагали принести жертву язичницьким богам. Харитина відмовилася зректися Христа, за що зазнала тяжких катувань. Попри страждання, вона залишилася непохитною у своїй вірі та померла мученицькою смертю.

Прикмети 18 жовтня

Народні прикмети 18 жовтня / © pexels.com

Немає вітру — незабаром похолодає.

Сніг ще не випав — вважалося, що зима прийде нескоро.

На березах і дубах залишається багато листя — чекали на сувору зиму.

Що не можна робити 18 жовтня

Наші предки намагалися не позичати гроші, продукти чи будь-які речі та самі не брали нічого в борг. За повір’ям, разом із відданим можна було ненароком віддати частину власного достатку. Водночас позичання чужого нібито могло накликати матеріальні труднощі та непорозуміння між близькими. Особливо обережно ставилися до солі — її цього дня намагалися не давати сусідам чи знайомим. Наші предки вірили, що разом із нею з оселі можуть піти добробут і удача.

Що можна робити 18 жовтня

Віряни просять святого Луку про здоров’я та одужання, а також звертаються до нього по підтримку в сімейних справах і вихованні дітей. Свої молитви святому присвячують і люди, чия діяльність пов’язана з працею на землі, просячи доброго результату від своєї роботи. А митці, художники та представники інших творчих професій моляться про нові ідеї, наснагу й успіх у творчості.

У народній традиції свято отримало назву Луків день. Здавна особливого значення цього дня надавали цибулі: вірили, що вона набуває цілющих властивостей, допомагає підтримувати сили організму та оберігає людину від різних недуг.

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