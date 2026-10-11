Какой церковный праздник в Украине 18 октября

Церковный праздник 18 октября / © Фото из открытых источников

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18 октября (31 октября), в православном календаре день памяти апостола и евангелиста Луки. Апостол и евангелист Лука — одна из самых известных фигур раннего христианства. Его традиционно считают автором третьего Евангелия и книги Деяний святых апостолов. Благодаря этим двум книгам Нового Завета до наших дней дошли не только рассказы о жизни и проповеди Иисуса Христа, но и важные сведения о возникновении первых христианских общин и миссионерских путешествиях апостолов.

Новый Завет содержит немного сведений о личной жизни Луки. По церковной традиции он происходил из Антиохии Сирийской — одного из крупнейших культурных и торговых центров тогдашнего мира.

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Лука был образованным человеком. Апостол Павел в Послании к колоссянам называет его «любимым врачом», поэтому традиционно считается, что по специальности Лука был медиком.

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Также распространено убеждение, что Лука происходил из языческой, то есть неиудейской среды. Поэтому его часто называют единственным автором книг Нового Завета, который, вероятно, не был евреем.

Доподлинно неизвестно, встречал ли Лука Иисуса Христа лично. В церковной традиции его относят к семидесяти апостолам — ученикам, которых Христос послал проповедовать.

В то же время, в самом Евангелии Лука не называет себя очевидцем земного служения Иисуса. В начале своей книги он объясняет, что тщательно исследовал события, опираясь на свидетельства тех, кто «изначально были очевидцами и слугами Слова». Это дает основание полагать, что значительную часть сведений он получил от непосредственных свидетелей жизни Христа.

Особое место в жизни Луки занимала его дружба и сотрудничество с апостолом Павлом. Он сопровождал Павла во время части его миссионерских путешествий, помогая распространять христианское учение.

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О близости между ними свидетельствуют послания Павла. В одном из последних своих писем, написанном в сложный период заключения, апостол отмечает: Сам Лука со мной. Эти слова традиционно воспринимают как свидетельство преданности Луки своему наставнику и товарищу.

В книге Деяний апостолов некоторые эпизоды изложены от первого лица множественного числа — автор пишет «мы». Исследователи рассматривают эти так называемые «мы-отрывки» как важную часть дискуссии об авторстве книги и возможном участии ее автора в путешествиях Павла.

Главным наследием Луки стало Евангелие, традиционно носящее его имя. Автор стремился последовательно изложить сведения о жизни, проповеди, смерти и воскресении Иисуса Христа.

Особенностью Евангелия от Луки является большое внимание к милосердию, состраданию, прощению и помощи людям, оказавшимся на обочине общества.

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Именно в Евангелии от Луки содержатся некоторые из самых известных христианских притч, в частности о милосердном самарянине и блудном сыне. Также Лука подробно описывает события, связанные с рождением Иисуса Христа и Иоанна Крестителя.

Заметное место в его рассказе занимает Дева Мария. Именно благодаря Евангелию от Луки известны Благовещение, встреча Марии с Елизаветой, песня «Величает душа моя Господа» и ряд других событий.

Церковный праздник в Украине 18 октября по старому календарю

По старому календарю 18 октября в Украине чтили память святой мученицы Харитины Амиссийской. Святая Харитина жила в конце III — начале IV века, во время преследования христиан. По церковному преданию, она рано осталась сиротой и воспитывалась благочестивым христианином Клавдием. Харитина приняла христианскую веру и своей жизнью и словами обращала к ней других людей. Во время гонений на христиан ее арестовали и потребовали принести жертву языческим богам. Харитина отказалась отречься от Христа, за что испытала тяжкие пытки. Несмотря на страдание, она осталась непоколебимой в своей вере и умерла мученической смертью.

Приметы 18 октября

Народные приметы 18 октября / © pexels.com

Нет ветра — скоро похолодает.

Снег еще не выпал — считалось, что зима придет не скоро.

На березах и дубах остается много листьев — ждали суровой зимы.

Что нельзя делать 18 октября

Наши предки старались не одалживать деньги, продукты или какие-либо вещи и сами не брали ничего в долг. По поверью, вместе с преданным можно было нечаянно отдать часть собственного достатка. В то же время, заимствование чужого якобы могло навлечь материальные трудности и недоразумения между близкими. Особенно осторожно относились к соли — ее в этот день старались не давать соседям или знакомым. Наши предки верили, что вместе с ним из дома могут уйти благополучие и удача.

Что можно делать 18 октября

Верующие просят святого Луку о здоровье и выздоровлении, а также обращаются к нему за поддержкой в семейных делах и воспитании детей. Свои молитвы святому посвящают и люди, деятельность которых связана с трудом на земле, прося хорошего результата от своей работы. А художники, художники и представители других творческих профессий молятся о новых идеях, воодушевлении и успехе в творчестве.

В народной традиции праздник получил название Луки день. Издавна особое значение в этот день придавали луку: верили, что он приобретает целебные свойства, помогает поддерживать силы организма и предохраняет человека от разных недугов.

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