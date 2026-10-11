Повестки в «Резерв+»: что должна содержать и кому грозит штраф за игнорирование

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Цифровые push-уведомления в приложении Резерв+ об отправке почтовых повесток носят исключительно информационный характер и не являются официальным вручением вызова в ТЦК и СП. В то же время, за игнорирование должным образом врученной или присланной повестки предусмотрена ответственность.

ТСН.ua рассказывает, что означает уведомление о повестке в «Резерв+» и кому может грозить штраф

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Что означает уведомление о повестке в «Резерв+2

С начала 2026 года в приложении «Резерв+» появилась новая опция. Сервис информирует пользователей о отправке бумажных повесток от ТЦК и СП заказными письмами через «Укрпочту».

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Как пояснила адвокат Виолета Монастырская, уведомление поступает еще до фактического вручения письма почтальоном. Оно содержит базовые детали, сам факт отправления, а также точную дату и время, когда военнообязанному предстоит явиться в территориальный центр.

Впрочем, по словам юристки, такое сообщение носит исключительно справочный характер и не приравнивается к официальному вручению вызова.

Могут оштрафовать за игнорирование оповещения в «Резерв+»

Новая функция работает по желанию гражданина и не активируется автоматически. Пользователь может самостоятельно включить или отключить его в настройках приложения.

Поэтому получение push-уведомления на смартфон или его игнорирование не порождает юридических обязанностей или штрафных санкций.

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В то же время, ответственность предусмотрена за игнорирование должным образом врученной или присланной повестки.

Как могут вручить повестку

Повестка может быть:

вручена представителем группы оповещения

вручена ответственным лицом во время проведения мероприятий оповещения

вручена непосредственно в ТЦК и СП

отправлена заказной почтовой отправкой.

Если документ посылают по почте, его могут направить в адрес места жительства, которое военнообязанный или резервист сообщил при уточнении военно-учетных данных.

Если такой адрес не уточнялся, повестку направляют в адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства.

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Является ли каждая неявка по повестке нарушением

Не любая неявка автоматически означает нарушение. Среди уважительных причин — болезнь, стихийные обстоятельства, военные действия и их последствия, смерть близкого родственника, а также другие обстоятельства, которые объективно не позволили человеку прибыть вовремя.

Причину нужно подтвердить документами. Кроме того, о невозможности прибыть нужно уведомить ТЦК не позднее трех суток от указанных в повестке даты и времени.

Что должно быть указано в повестке

В повестке обязательно должны быть:

фамилия, собственное имя, отчество и дата рождения гражданина, которому она адресована

наименование ТЦК и СП, выдавшего документ

цель вызова — для взятия на военный учет, прохождения ВЛК, уточнения учетных данных или призыва на военную службу

место, день и время явки

подпись должностного лица, выдавшего повестку

регистрационный номер

разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.

Правильно врученной считается повестка, которую передали лично под подпись или направили по почте с соблюдением предусмотренных законодательством условий.

Кто имеет право вручать повестки

По действующему законодательству полномочия ТЦК и СП по уведомлению граждан о вызове ограничиваются вручением надлежащим образом оформленной повестки.

В состав групп оповещения согласно постановлению Кабмина №560 могут входить представители районных и городских государственных администраций или военных администраций, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, ТЦК и СП и полицейские.

Во время оповещения жителей многоквартирных домов в группы оповещения также могут включать гражданских лиц. В частности, это могут быть руководитель или председатель правления ОСМД, представители работодателя и учебных заведений.

При вручении повестки представители ТЦК и СП или полицейские осуществляют фото- и видеофиксацию. Представитель ТЦК также должен назвать свою фамилию, имя и отчество, иметь при себе служебное удостоверение и по требованию гражданина предъявить его.

«Таким образом, уведомление гражданина, если оно реализуется непосредственно представителями ТЦК и СП, например, в общественных местах, на блокпостах и т.п., должно происходить только в виде вручения повестки. На этом полномочия представителей ТЦК и СП заканчиваются», — рассказала ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Могут ли отправить повестку по почте

Правила вручения повесток в Украине изменялись. Кабинет Министров принял соответствующее постановление №916 от 30 июля 2025 года.

После этих изменений повестку о мобилизации необязательно вручать лично в ТЦК после прохождения ВЛК. Ее могут отправить по почте на адрес, указанный в реестре военнообязанных «Оберег».

Марина Бекало объяснила, что общий порядок вручения повесток не изменился.

«Военнообязанным и резервистам, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, повестка о призыве вручается либо лично под подпись, либо отправляется по почте», — отметила адвокат ТСН.

Если посланный повесткой человек не получил или отказался от его получения, он может быть объявлен в розыск за уклонение от мобилизации. В этом случае может применяться статья 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации.

Какая ответственность предусмотрена за игнорирование повестки

За игнорирование повестки также предусмотрена ответственность.

Первая и вторая неявки по повестке для уточнения данных могут влечь административный штраф, а за третью неявку возможна уголовная ответственность.

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