Мобилизация женщин: кого в октябре могут вызвать в ТЦК по повестке

Изменятся ли правила мобилизации с 1 октября / © ТСН.ua

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В последнее время в Украине активно дискутировали о возможном проведении мобилизации женщин. Такой шаг мог бы частично закрыть кадровый дефицит в армии, но он способен спровоцировать серьезные демографические и социальные проблемы.

О том, будут ли что-то менять в мобилизации и затронет ли вопрос хоть как-то женщин, рассказали журналисты «УНІАН».

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Мобилизация с 1 октября: изменится ли что-то для женщин

Сейчас принудительная мобилизация женщин не проводится — вступить в ряды ВСУ они могут только по собственному желанию. В парламенте подтвердили, что этот вопрос сейчас даже не стоит на повестке дня, а соответствующих законодательных инициатив в Верховной Раде нет.

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Следовательно, с 1 октября существенных изменений ждать не стоит, и пополнить ряды защитников женщины смогут только в статусе добровольцев.

Любые публичные заявления или размышления экспертов о необходимости привлечения женщин к службе в 2026 году в парламенте призывают считать лишь их частным мнением, не имеющим отношения к официальному курсу государства.

Таким образом, военная служба для украинских женщин остается добровольной.

Те, кто хочет присоединиться к войску, должны пройти военно-врачебную комиссию, успешно пройти собеседование в выбранном подразделении и заключить контракт. В то же время, потенциальным военнослужащим следует учитывать, что без уважительных оснований демобилизоваться до завершения боевых действий они не смогут.

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Кто из женщин должен быть на воинском учете и кому может прийти повестка

Действующее законодательство обязывает отдельные категории женщин состоять на воинском учете. В октябре перечень таких специальностей останется неизменным: речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах и фармацевтах.

Регистрация осуществляется сразу после получения медицинского образования — даже если выпускница не работает по полученной специальности.

Наличие военно-учетного документа не означает автоматического призыва на службу, ведь учет нужен прежде всего для мониторинга кадрового резерва государства.

Даже медики попадают в армию только по собственному согласию. Чаще всего они получают должности боевых медиков, хотя имеют возможность выбрать другие.

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В то же время, статус военнообязанной накладывает определенные ограничения. В частности, трудоустройство медиков возможно только при наличии соответствующего документа из ТЦК.

Кроме того, им могут приходить повестки для сверки персональных данных, а игнорирование их грозит административным штрафом.

Впрочем, никаких ограничений по выезду таких женщин за границу на данный момент нет.

Мобилизация женщин в Украине: реакция ЕС на слова Кремля

Напомним, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что не располагает никакой информацией о том, что Европейский Союз якобы убеждает Украину проводить мобилизацию женщин. Так чиновник прокомментировал фейк Службы внешней разведки РФ о том, что европейские страны якобы настаивают на привлечении украинок к военной службе из-за нехватки человеческих ресурсов.

Кубилюс назвал саму идею того, что Европа могла бы диктовать Украине правила проведения мобилизации, странной и отметил, что не удивлен происхождением подобных заявлений из Кремля.

Заявление российской разведки опровергли и в украинском Центре противодействия дезинформации, подчеркнув, что принудительная мобилизация женщин в Украине не проводится и не планируется, и ни одно должностное лицо ЕС или Украины не выступало с подобными инициативами.

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