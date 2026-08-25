Мобилизация женщин в Украине: в Раде сделали срочное заявление

Мобилизация женщин / © ТСН.ua

Реклама

В Украине не планируют вводить мобилизацию женщин. Никаких соответствующих законодательных инициатив, законопроектов или внутренних обсуждений нет.

Об этом заявил Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Реклама

В Комитете отметили, что мобилизация женщин в Украине не производится, не готовится и не рассматривается.

Реклама

Там также подчеркнули, что женщины присоединяются к Силам обороны Украины исключительно на добровольной основе.

Отдельно в Комитете прокомментировали публичные заявления некоторых спикеров о возможной мобилизации женщин. Там подчеркнули, что такие высказывания не отражают ни реальную законодательную работу, ни официальную позицию Комитета.

Украинцев призвали не поддаваться на манипуляции и ориентироваться только на информацию из официальных источников.

Мобилизация женщин в Украине: последние новости

Ранее в СНБО также заявляли, что потребности в мобилизации женщин пока нет. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко называл такую идею ненужной, отмечая, что женщины и сейчас могут добровольно вступать в ВСУ и выполнять боевые задания.

Реклама

В то же время, тему снова начали активно обсуждать после заявления бывшего министра обороны Алексея Резникова, который выступил за обязательную мобилизацию женщин по примеру Израиля. Окончательное решение относительно таких изменений, как отмечалось, может приниматься только с учетом реальных потребностей армии и расчетов Генштаба.

Новости партнеров

Новости партнеров