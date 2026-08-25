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В одном из городов на западе Украины продают квартиру за 240 000 гривен: как она выглядит
В Тернопольской области продается квартира за 5000 долларов. Квартира требует ремонта и расположена на верхних этажах.
В городе Скала-Подольская Тернопольской области продается квартира за 240 000 гривен. Это однокомнатная квартира, требующая ремонта. Это самое дешевое предложение в Тернопольской области.
Об этом говорится на сайте объявлений OLX.
Что известно о городе Скала-Подольская
Скала-Подольская — это городок в Чортковском районе Тернопольской области, известный своей древней крепостью и живописным парком. Он расположен на правом берегу реки Збруч.
География и расположение
Поселок расположен в 37 км от города Чортков.
Через населённый пункт проходит железнодорожная станция.
Основные достопримечательности
Скалы-Подольский замок: руины каменной крепости XIV века, возведённой князьями Кориатовичами на высокой скале. Замок был одним из самых мощных укреплений на Подолье.
Парк и усадьба Голуховских: парк — памятник садово-паркового искусства площадью 26 гектаров. Здесь растет 500-летняя липа, которая является самым древним деревом поселка. Сам дворец не сохранился, однако остались флигели и хозяйственные постройки.
Костел Успения Пресвятой Девы Марии: храм начала XVIII века в историческом центре поселка.
Что известно о самой дешёвой квартире в Тернопольской области
Об этой квартире известно, что она однокомнатная и расположена на 5-м этаже жилого дома. Площадь квартиры — чуть менее 29 квадратных метров. Площадь кухни — чуть более 6 квадратных метров.
Жилой дом кирпичный. Продавец не опубликовал фотографии квартиры, отметив, что помещение требует ремонта.
В этом же городке можно купить двухкомнатную квартиру всего за 313 000 гривен. Её площадь составляет почти 45 квадратных метров. Квартира требует ремонта.