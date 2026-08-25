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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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В одном из городов на западе Украины продают квартиру за 240 000 гривен: как она выглядит

В Тернопольской области продается квартира за 5000 долларов. Квартира требует ремонта и расположена на верхних этажах.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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В Тернопольской области продают квартиру за 240 000 гривен

В Тернопольской области продают квартиру за 240 000 гривен / © ТСН

В городе Скала-Подольская Тернопольской области продается квартира за 240 000 гривен. Это однокомнатная квартира, требующая ремонта. Это самое дешевое предложение в Тернопольской области.

Об этом говорится на сайте объявлений OLX.

Что известно о городе Скала-Подольская

Скала-Подольская — это городок в Чортковском районе Тернопольской области, известный своей древней крепостью и живописным парком. Он расположен на правом берегу реки Збруч.

География и расположение

  • Поселок расположен в 37 км от города Чортков.

  • Через населённый пункт проходит железнодорожная станция.

Основные достопримечательности

  • Скалы-Подольский замок: руины каменной крепости XIV века, возведённой князьями Кориатовичами на высокой скале. Замок был одним из самых мощных укреплений на Подолье.

  • Парк и усадьба Голуховских: парк — памятник садово-паркового искусства площадью 26 гектаров. Здесь растет 500-летняя липа, которая является самым древним деревом поселка. Сам дворец не сохранился, однако остались флигели и хозяйственные постройки.

  • Костел Успения Пресвятой Девы Марии: храм начала XVIII века в историческом центре поселка.

Что известно о самой дешёвой квартире в Тернопольской области

Об этой квартире известно, что она однокомнатная и расположена на 5-м этаже жилого дома. Площадь квартиры — чуть менее 29 квадратных метров. Площадь кухни — чуть более 6 квадратных метров.

Жилой дом кирпичный. Продавец не опубликовал фотографии квартиры, отметив, что помещение требует ремонта.

Самая дешевая квартира в Тернопольской области / © OLX

Самая дешевая квартира в Тернопольской области / © OLX

В этом же городке можно купить двухкомнатную квартиру всего за 313 000 гривен. Её площадь составляет почти 45 квадратных метров. Квартира требует ремонта.

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