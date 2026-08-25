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"Очень много вопросов": Федоров получил вызов на ВСК по операции "Мидас"
Федорова пригласили на заседание комиссии для предоставления объяснений и показаний в рамках исследования информации по операции «Мидас».
Временная следственная комиссия Верховной Рады пригласила экс-министра обороны Михаила Федорова на заседание. Парламентарии планируют получить ответы на многочисленные вопросы, касающиеся резонансной операции «Мидас».
Об этом сообщил глава ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения Алексей Гончаренко.
«У комиссии появилось очень много вопросов к господину Михаилу. Хочется получить ответы на них», — написал Гончаренко в Сети.
В связи с этим Федоров был приглашен на заседание комиссии для предоставления объяснений и показаний в рамках исследования.
«В целях всестороннего и объективного выяснения обстоятельств, составляющих предмет расследования, приглашаем принять участие в заседании Комиссии. Ваше присутствие необходимо для предоставления объяснений и показаний в рамках исследования информации по операции «Мидас», обнародованной на официальном сайте НАБУ 11.11.2025», — говорится в обнародованном документе.
Заседание ВСК запланировано на 31 августа в 13:00.
Напомним, 19 августа Федоров опубликовал видеообращение на своем YouTube-канале, в котором призвал найти законный и безопасный механизм для проведения выборов в Украине даже во время войны, чтобы демократия не стала заложницей России. По его мнению, граждане не должны жить в государстве, где не понимают мотивы принятия решений власти.
Впоследствии Федоров в интервью «24 каналу» заявил, что коррупционные схемы в Украине до сих пор существуют и при поддержке части чиновников и правоохранителей мешают закончить войну в сильной позиции. По словам экс-чиновника, во время работы в Минобороны он боролся с этими схемами.