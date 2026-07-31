Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров / © Associated Press

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Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о причинах своего резонансного отстранения от власти. По его словам, к отставке привели жесткие конфликты с военным руководством, использование полиграфа и противостояние с оборонными лоббистами из-за стратегии дронов.

Об этом пишет The New York Times.

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В интервью, опубликованном в четверг, Федоров поделился своим видением трансформации современной войны и рассказал о своих политических перспективах. Благодаря активному продвижению идеи роботизированных боевых действий, он стал одной из самых известных фигур в украинской политике.

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«Я абсолютно убежден, что роботы и дроны должны воевать повсюду, где это возможно. Именно так мы сохраним жизнь наших военных», — сказал экс-министр.

Он убежден, что в новой реальности будут иметь преимущество лишь те армии, которые смогут обеспечить себя дешевым, интеллектуальным и массово произведенным вооружением.

Во время шести месяцев работы в должности министра обороны Федоров последовательно воплощал эту концепцию, что, по его словам, способствовало изменению характера войны с Россией и в то же время сделало его более популярным.

Впрочем, такой курс обострил разногласия с представителями военного командования и оборонной отрасли. В конце концов, президент Владимир Зеленский сначала уволил Федорова, а после волны протестов — и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который имел с ним конфликт.

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Проверки на полиграфе в Минобороны

Сам Федоров признал, что уровень недоверия был столь велик, что он инициировал проверки работников министерства на полиграфе, чтобы выявить тех, кто мог иметь скрытые связи с оборонными подрядчиками. Следствием стали кадровые изменения и появление большого количества недоброжелателей.

Украинские аналитики называют политические мотивы одной из причин его отставки. По их мнению, Федоров мог стать потенциальным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах. Его увольнение спровоцировало акции протеста и публичное недовольство части военных, что, как считают эксперты, могло привести к появлению двух центров политического влияния — президента и бывшего министра обороны.

Политические планы Федорова

Во время интервью Федоров подчеркнул, что не намерен становиться политическим оппонентом Зеленского до завершения войны, а также не будет участвовать во встречах с протестующими, требующими его возвращения на должность главы Минобороны. В то же время, он подчеркнул, что не согласится вернуться к правительству Зеленского, если ему не предложат снова возглавить Министерство обороны.

После семи лет работы в правительстве Зеленского, где он начинал в качестве министра цифровой трансформации, Федоров заявил, что не хочет, чтобы ситуация вокруг его отставки превратилась в политическую историю.

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«Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику», — сказал бывший чиновник.

Он также подчеркнул, что не рассматривает события «как политическую борьбу» и отказался комментировать свои частные разговоры с президентом и объяснять мотивы увольнения.

Кто добивался отставки Федорова

В то же время Федоров утверждает, что его отставки активно добивались лоббисты оборонных компаний. По словам экс-министра, причиной стал спор с отдельными генералами и чиновниками по стратегии ведения войны, который, как он отметил, также касался «коррупции».

Федоров добавил, что хотел бы видеть противостояние между протестующими и президентом, сосредоточенным не вокруг вопроса его возвращения на должность, а вокруг подходов к ведению войны.

Каким Федоров видит будущее украинской армии

Он описал конфликт между сторонниками традиционной военной доктрины и новыми технологическими подходами, а также поделился собственным видением будущего украинской армии.

По мнению Федорова, война постепенно переходит к «роботизации линии фронта», когда боевые дроны будут управляться дистанционно, а военных будут выводить из самых опасных участков. Впоследствии, по его словам, появятся автономные системы, способные самостоятельно поражать цели, а следующим шагом станут «автономные дроны, которые будут воевать против автономных дронов на основе искусственного интеллекта».

Федоров убежден, что его отставка может только замедлить реформирование системы военного планирования и закупок, однако уже не способна остановить этот процесс, поскольку он приобрел достаточные масштабы.

По словам экс-министра, сейчас именно украинские беспилотники наносят примерно 95% всех потерь российским войскам на фронте, значительно превосходя по результативности снайперов, артиллерию, танки и другие традиционные виды вооружения вместе.

В то же время, Украина, по словам Федорова, продолжает работать над новыми разработками. Он показал на своем телефоне видео вооруженного робота-моноколеса с системой самобалансирования, который на большой скорости преодолевал рытвины и ирригационный ров, напоминая «злой» электроскутер Segway.

Экс-министр подчеркнул, что его критика штурмовой тактики пехоты не является критикой украинских военных.

«Украинцы — самые храбрые в мире. Именно поэтому мы должны беречь этих храбрых людей», — сказал Федоров.

Возможная работа Федорова после государственной службы

Говоря о возможной работе после государственной службы, Федоров отметил, что избрал бы компанию, которая занимается перспективными военными разработками — лазерными системами, гуманоидными боевыми работами, сверхдешевыми ракетами или вооружением на базе искусственного интеллекта, которое уже проходит испытание в Украине.

Речь идет, в частности, о дроне, способном самостоятельно определять цели без связи с оператором. По словам Федорова, такую технологию уже тестировали при ударах по оккупированному Крыму, однако до серийного производства она пока не дошла.

Экс-министр подчеркнул, что независимо от своего дальнейшего места работы и дальше будет продвигать идею широкого использования роботизированных систем на поле боя. Он уверен, что значительную часть пехоты на передовой можно заменить сенсорами, автоматизированными пулеметными турелями и беспилотниками.

Такой подход, однако, противоречит позиции Международного комитета Красного Креста и ряда других организаций, считающих, что человек должен сохранять решающую роль в применении норм Женевских конвенций и других законов войны, определяющих законность применения смертоносной силы.

Федоров о протестах в его поддержку

В пятницу в центре Киева должна пройти еще одна акция протеста против увольнения Федорова с должности министра обороны. Если она окажется массовой, это может свидетельствовать о дальнейшем усилении политической активности в столице.

Сам Федоров заявил, что не планирует присоединяться к акции протеста, однако и не собирается отговаривать граждан от открытой критики власти. Такая позиция отличается от подхода, который преобладал во время войны, когда чиновники в основном отмечали необходимость национального единства.

В то же время, он положительно оценил сам факт проведения протестов, заявив, что они доказывают: «россияне не взяли нашу демократию в заложники во время войны».

Напомним, на Банковой шокированы сопротивлением Федорова из-за его отставки, поскольку не ожидали ультиматумов. В окружении экс-министра же утверждают, что об увольнении ему сообщили всего за полчаса до заседания фракции, хотя раньше обещали предупредить заранее. Зеленский предлагал Федорову должность вице-премьера по цифровым инновациям, однако в окружении бывшего министра отвергли это предложение из-за отсутствия полномочий влиять на военные решения.

Федоров пояснил, что отказался от предложенной президентом должности вице-премьера по вопросам военных инноваций, назвав ее «декоративной» и нефункциональной из-за нехватки реальных полномочий, команды и возможности принимать решения. Он подчеркнул, что не ставил ультиматумов, а просто отклонил все предложения руководства государства, поскольку видит себя менеджером с собственным видением результата, а не будет занимать формальные должности.

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