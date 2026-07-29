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Федоров прервал долгое молчание и назвал реальную причину своего увольнения
Федоров считает, что главная причина его увольнения — не конфликт с экс-главкомом Сырским.
Бывший глава Минобороны Михаил Федоров снова прервал молчание после своего единственного громкого брифинга, который он дал сразу после отставки.
В свежем интервью «Украинской правде» Федоров назвал истинные причины своей отставки.
«Я бы не хотел строить какие-то теории вокруг этого (своего увольнения — Ред.). И не хотел бы пересказывать свои разговоры с президентом. Честно скажу — там нет чего-то нового, чего бы ни было публично озвучено. Причина увольнения в том, что очень многие „окружили“ Минобороны и меня как министра, потому что мы начали перестраивать много процессов внутри», — говорит Федоров.
Экс-министр откровенно признался, что в должности главы Минобороны «наступил на интересы многих людей и компаний». И после этого на него и его команду усилилось информационное и правоохранительное давление.
«И с того, что начало происходить в публичном пространстве — определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы — с начала апреля было понятно, что градус поднимается. И что это будет чем-то заканчиваться», — добавил он.
По его словам, причина увольнения связана с перестройкой процессов в сфере закупок и тендеров.
«Я думаю, это вызвало большое недовольство у многих людей, которые начали постоянно влиять и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве», — добавил экс-министр.
Федоров назвал этот конфликт не личным, а «мировоззренческим». Комментируя конфликт с Сырским, он заверил, что Минобороны не блокировало ни одного решения Генштаба.
«Должность министра обороны — это квота президента. Я бы без проблем ушел с должности. Я никогда не боролся за должности. Если бы мне сказали написать заявление, объяснили причины — без проблем», — добавил Федоров.
На вопрос, возможно ли, что отставка правительства стала определенной «ширмой» для его увольнения, Федоров ответил: «Похоже на это».
Также Федоров подтвердил, что новость об увольнении была для него неожиданной — об отставке ему сообщили за полчаса до заседания фракции «Слуги народа».
Ранее близкий к Зеленскому собеседник рассказал, что в Офисе президента ультиматумы Федорова стали большой неожиданностью.
Напомним, по данным СМИ, в команде Зеленского якобы закрыли вопрос о возвращении Михаила Федорова на должность министра обороны. Новым руководителем оборонного ведомства станет Евгений Хмара.
По данным Reuters, Федоров заявил, что не примет ни одного другого правительственного поста, кроме своего прежнего.