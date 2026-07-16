"Где ваши яйца": Федоров вдребезги "разнес" мобилизацию и Сырского — все громкие заявления

Михаил Федоров / © Associated Press

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Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров прервал длительное молчание рядом громких заявлений: он требует смены руководства ВСУ и отказа от принудительной мобилизации. В частности, Федоров назвал главкома ВСУ Александра Сырского человеком, который «сидит сверху с дубинкой» и гонит людей защищать страну. Экс-министр отметил необходимость решительных действий и системных трансформаций, подчеркнув, что чиновники и депутаты должны руководствоваться совестью, а не избегать острых вопросов.

Заявления Федорова о мобилизации, войне и руководстве ВСУ читайте на ТСН.ua.

Федоров о мобилизации

Экс-министр обороны во время брифинга 16 июля заявил, что в течение последних шести месяцев намеренно воздерживался от публичных комментариев по поводу мобилизации. Однако, по мнению Федорова, настал момент открыто обсудить проблемы, которые уже долго волнуют украинское общество.

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Экс-министр отметил, что ТЦК и СП подчиняются Сухопутным войскам, главнокомандующему ВСУ и Генштабу. В то же время он обратил внимание на ситуацию, при которой сотрудники ТЦК вынуждены скрывать лицо под масками из-за отсутствия должной ответственности за нападения на них.

Федоров отметил, что проблему мобилизации невозможно решить без реагирования государства на острейшие вопросы.

Он также отметил, что молодые украинцы активно обсуждают ситуацию в отдельных военных подразделениях, в частности, в Десантно-штурмовых войсках, а также историю с комбригом Станиславом Лучановым в 155-й отдельной механизированной бригаде.

В то же время Федоров привел пример бригады «Хартия», в которую, по его словам, существует очередь из добровольцев, среди которых около 2000 иностранцев. По мнению бывшего чиновника, это доказывает, что люди готовы служить, если доверяют командованию, условиям службы и принципам функционирования подразделения.

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Федоров считает, что Украина должна полностью пересмотреть подход к мобилизации.

«Украинцы уже доказали, что способны остановить врага своими силами. Нашим людям не нужен смотритель с дубинкой, который будет силой совать их на передовую. Людям нужны четкие контракты, конкретные сроки службы, прозрачная поддержка и отношение людей», — подчеркнул он.

Экс-министр указал, что государство должно не просто убеждать граждан словами, а выстроить систему, которой они будут доверять. Именно это, как считает Федоров, может способствовать более эффективному комплектованию войска и усилению мотивации добровольцев.

Федоров о Сырском, фронте и военных

Отдельно Федоров прокомментировал роль Сырского в обеспечении устойчивости фронта. Он заявил, что сдерживание российского наступления является, прежде всего, результатом сознательного решения самих украинцев защищать свою страну, а не следствием авторитарного стиля руководства.

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В частности, экс-министр заявил, что главком — это человек, который «сидит сверху с дубинкой» и гонит людей защищать страну.

«Украинцам не нужен сверху человек с дубинкой, который будет его совать на первую линию», — сказал Федоров.

По его словам, военные самостоятельно берут на себя ответственность и риски, поскольку понимают, что защищают собственные семьи. Поэтому, как подчеркнул экс-министр, для военных важны уважение, адекватные контракты, четко определенные сроки службы, реальная возможность перевода, социальная поддержка и командиры, слышащие своих подчиненных.

Федоров также заявил, что армии необходимо коренным образом изменить отношение к военным, предоставить им больше свободы и способствовать развитию лидерства.

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Призыв Федорова к народным депутатам

Кроме того, Федоров подверг критике замалчивание реального положения дел в государстве и призвал народных депутатов открыто говорить о проблемах, с которыми сталкиваются военные. Он отметил необходимость решительных шагов и системных изменений, заявив, что чиновники и нардепы должны действовать по совести, а не избегать сложных тем.

Экс-министр подчеркнул, что ситуация на фронте требует честности и готовности называть проблемы своими именами.

«Я поступаю по совести. И я обращаюсь к депутатам: поступайте и вы по совести! Где ваши яйца сказать вслух, где реальная проблема? Сказать о подразделениях, о штурмах, о том, что люди умирают за свободу? А мы сидим на Банковой и боимся открыто сказать то, во что на самом деле не верим. Я себе эту линию уже перешел. Я не собираюсь ходить с открытыми лекциями по майданам. Я ясно выразил свою позицию. Нам нужны изменения, которых заслуживает украинский народ», — заявил Федоров.

Федоров заявил о необходимости кадровых изменений в ВСУ

По словам экс-министра обороны, для преодоления преступлений, коррупционных схем и скандальных ситуаций, подобных истории с 425-м отдельным штурмовым полком «Скеля», необходимо сменить руководство ВСУ. Речь идет, в частности, о замене Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

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«У нас нет другого выбора, если мы хотим победить врага ассиметрично, с минимальными потерями, где сильные лидеры и командиры будут развиваться, а их не будут списывать. Современная организация, построенная на технологиях, нуждается в лидерстве в управлении. Были предложены кардинальные кадровые решения — смена и главкома, и начальника Генштаба», — высказался Федоров.

Он также отверг обвинения в причастности к скандалу вокруг «Скели». По словам бывшего чиновника, распространялась информация о том, что он якобы был «заказчиком» расследования и даже «допустил происходящее».

Федоров отметил, что проблема заключается не в одном конкретном подразделении, а в системе в целом, которая нуждается в изменениях.

«Это сформировавшаяся культура. Ее нужно просто искоренить, иначе мы не сможем одолеть врага, когда такое происходит в системе», — подчеркнул он.

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