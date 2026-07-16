Мужчины в возрасте 50+ могут сняться с военного учета: как это сделать

Военный учет / © ТСН

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В Украине сам возраст старше 50 лет не является основанием для автоматического исключения мужчины из военного учета. В то же время, в этом периоде повышается вероятность появления заболеваний, которые могут повлиять на заключение военно-врачебной комиссии.

Об этом рассказал адвокат Алексей Мендрух.

Сняться с военного учета можно по результатам ВВК

По словам юриста, на сегодняшний день в Украине не принимали никаких новых нормативных актов, которые автоматически позволяли бы исключать из военного учета мужчин в возрасте от 50 лет. Кроме того, законопроект №12222 пока не продвигается. Потому такие вопросы решаются исключительно на основании действующего законодательства и результатов прохождения ВВК.

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Мендрух отметил, что мужчинам после 50 лет прежде всего следует обратить внимание на собственное состояние здоровья. По информации Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья, в возрасте с 50 до 60 лет чаще всего выявляют:

сердечно-сосудистые заболевания,

артериальную гипертензию,

сахарный диабет второго типа,

онкологические заболевания,

патологии предстательной железы, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания.

Наличие таких заболеваний может послужить основанием для проведения углубленного медицинского обследования. Если диагноз соответствует критериям, определенным Расписанием болезней, утвержденным приказом Минобороны №402, ВВК может признать человека негодным к военной службе или установить другую категорию годности.

Советы адвоката по снятию с военного учета

Адвокат советует не откладывать обращение к врачу до получения повестки. При наличии хронических заболеваний Мендрух рекомендует обратиться к семейному врачу, пройти необходимые обследования и получить соответствующие медицинские выводы. При необходимости с этими документами можно пройти ВВК, чтобы подтвердить состояние здоровья.

В случае признания человека негодным к военной службе его могут исключить из военного учета в соответствии с действующим законодательством. В то же время, решение ВВК можно обжаловать, если гражданин с ним не соглашается. Сначала это делается в административном порядке через высшую ВВК, а при необходимости — в суде.

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В то же время юрист подчеркнул, что окончательное решение принимается только по результатам медосмотра и в соответствии с действующими законодательными нормами. Сам факт достижения возраста более 50 лет не является основанием для автоматического исключения из военного учета.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, накануне Верховная Рада в двадцатый раз продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на 90 дней — с 2 августа по 31 октября 2026 года.

Отметим, что экс-министр обороны Михаил Федоров обвинил военное руководство, в частности Генштаб и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в саботаже реформы контрактной службы и доведении мобилизации до кризиса. По словам Федорова, причиной проблем является не нехватка желающих служить, а отсутствие доверия к системе, некомпетентное командование и методы принуждения.

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