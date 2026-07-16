Санта Димопулос после волны критики заявила, что стала жертвой «психопата»

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

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Бывшая солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос сделала неожиданное заявление после появления ряда публикаций о ней в Интернете.

Артистка утверждает, что за этой волной информации стоит мужчина, который не смог смириться с её отказом. Именно его она назвала человеком, который якобы развязал против неё «личную войну». Об этом певица рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-историях. По её словам, она не провоцировала никаких конфликтов. Зато она убеждена, что причина кроется в личных мотивах её оппонента.

«Я никому не переходила дорогу. Просто некоторые очень болезненно переживают, что не могут купить твое согласие, внимание или молчание. Есть мужчины, для которых отказ становится личной войной. В народе их называют психопатами», — написала бывшая участница «ВИА Гры».

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История Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

В то же время Димопулос заверила, что не собирается беспокоиться по поводу сложившейся ситуации и спокойно относится к происходящему. Она также дала понять, что не считает информационную атаку поводом для беспокойства.

«Не переживайте за меня. Если кто-то вкладывает в тебя столько средств, значит, ты стоишь гораздо дороже, чем ему хотелось бы», — отметила певица.

После начала полномасштабной войны Санта Димопулос уехала в Объединенные Арабские Эмираты. Сначала она осудила российское вторжение, однако впоследствии практически перестала публично комментировать войну и продолжила вести значительную часть своих социальных сетей на русском языке.

Напомним, недавно Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем-бизнесменом после 11 лет брака.

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