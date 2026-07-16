Маша Кондратенко впервые ответила на вопрос, был ли у неё роман с Владимиром Дантесом

Владимир Дантес и Маша Кондратенко

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Украинская певица Маша Кондратенко впервые откровенно прокомментировала слухи о возможном романе с Владимиром Дантесом после успеха их совместного трека.

После выхода песни «Don’t Touch» слушатели начали активно обсуждать отношения артистов. Многим показалось, что между ними существует особая «химия», выходящая далеко за пределы сцены. Сама же Кондратенко решила положить конец этим домыслам. Она заверила, что между ней и Дантесом сложились исключительно теплые дружеские отношения. Более того, ведущей проекта «Наедине с Гламуром» Анне Севастьяновой певица объяснила, откуда возникло такое доверие между ними.

«Прекрасные творческие люди, друзья. У нас сложились прекрасные отношения. Мы выступали вместе на его концерте во Львове. Поэтому всё прекрасно, ничего романтического не было. Ну, я знаю, что он уже влюблен», — сказала Маша.

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Владимир Дантес и Маша Кондратенко

По словам артистки, работать с Дантесом ей было чрезвычайно легко. Она также вспомнила, что певец поддержал её в начале проекта «Песня за час», и именно это стало началом их прекрасного творческого сотрудничества. Поэтому, как подчеркнула исполнительница, поклонникам не стоит искать скрытых романтических подтекстов там, где их нет.

Напомним, недавно Владимир Дантес неожиданно спел о токсичной любви с Машей Кондратенко.

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