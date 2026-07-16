Горбачева разорвала 9 лет брака с Никитиным и призналась, почему стала инициатором: "Он принял это"

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинская певица Ольга Горбачева поделилась новыми подробностями разрыва с продюсером Юрием Никитиным.

Артистка призналась, что официально документы на развод они подали только в июле, хотя как пара не живут уже более полутора лет. В интервью Маричке Падалко Горбачева пояснила, что процесс затянулся из-за юридических нюансов, связанных с документами в США, где они сейчас живут, а не из-за попыток возобновить отношения.

По словам певицы, это уже второй развод с Никитиным, однако в этот раз он проходит без конфликтов. Она подчеркнула, что сама стала инициатором разрыва, ведь больше не могла дать мужу той любви и внимания, которых он заслуживал.

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«Я пыталась Юре объяснить, что мое отношение к нему изменилось. А я хотела бы, чтобы ему кто-то давал столько любви, сколько он стоит. А в этом состоянии я не могла. Он принял это и я ему благодарна. Мы подали документы на развод только в этом месяце. Это связано с нашими документами в США», — поделилась артистка.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Горбачева также рассказала, что перед окончательным решением они с бывшим мужем почти полтора года посещали семейного психотерапевта. Однако их ожидания от терапии кардинально отличались.

«Юра пришел с запросом остаться в отношениях, а я — хорошо развестись», — со смехом вспомнила певица.

Горбачева объяснила, что со временем ее поведение по отношению к мужу изменилось, ведь внутренне она уже стремилась завершить брак. Так и угасли чувства и стремление к переменам. Впоследствии супруги развелись.

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Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

«Мое поведение было некорректным по отношению к нему. Было недостаточно уважения, потому что я хотела вырваться. Это было так, как когда подростки: будто и благодарны родителям, но они желают бегства. Это было симптомом, что я не хочу и не могу быть в этих отношениях», — откровенно поделилась звезда.

Через два года после расставания певица также осознала, что иногда становилась для мужчины «мамой», постоянно заботясь о нем и отодвигая собственные потребности на второй план. Теперь она перелистала ту страницу жизни и уже даже ходит на свидание с американцами.

Несмотря на развод, Ольга Горбачева и Юрий Никитин сохранили теплые отношения. Они продолжают общаться, вместе воспитывают детей и даже обсуждают новые романы друг друга.

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