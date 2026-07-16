Горбачова розірвала 9 років шлюбу з Нікітіним і зізналася, чому стала ініціаторкою: "Він прийняв це"

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

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Українська співачка Ольга Горбачова поділилася новими подробицями розриву з продюсером Юрієм Нікітіним.

Артистка зізналася, що офіційно документи на розлучення вони подали лише цього липня, хоча як пара не живуть уже понад півтора року. В інтерв’ю Марічці Падалко Горбачова пояснила, що процес затягнувся через юридичні нюанси, пов’язані з документами у США, де вони нині мешкають, а не через спроби відновити стосунки.

За словами співачки, це вже друге розлучення з Нікітіним, однак цього разу воно відбувається без конфліктів. Вона наголосила, що сама стала ініціаторкою розриву, адже більше не могла дати чоловікові тієї любові та уваги, яких він заслуговував.

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«Я намагалася Юрі пояснити, що моє ставлення до нього змінилося. А я б хотіла, щоб йому хтось давав стільки любові, скільки він вартий. А у тому стані я не могла. Він прийняв це і я йому вдячна. Ми подали документи на розлучення тільки цього місяця. Це було пов’язано з нашими документами у США», — поділилася артистка.

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Горбачова також розповіла, що перед остаточним рішенням вони з колишнім чоловіком майже півтора року відвідували сімейного психотерапевта. Однак їхні очікування від терапії кардинально відрізнялися.

«Юра прийшов із запитом залишитися у стосунках, а я — гарно розлучитися», — зі сміхом пригадала співачка.

Горбачова пояснила, що з часом її поведінка щодо чоловіка змінилася, адже внутрішньо вона вже прагнула завершити шлюб. Тож так і згасли почуття та прагнення до змін. Згодом подружжя розлучилося.

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Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

«Моя поведінка була некоректною щодо нього. Було недостатньо поваги, бо я хотіла вирватися. Це було так, як коли підлітки: ніби і вдячні батькам, але вони жадають втечі. Це було симптомом, що я не хочу і не можу бути в тих стосунках», — відверто поділилася зірка.

За майже два роки після розставання співачка також усвідомила, що інколи ставала для чоловіка «мамою», постійно дбаючи про нього й відсуваючи власні потреби на другий план. Тож тепер вона перегорнула ту сторінку життя та вже навіть ходить на побачення з американцями.

Попри розлучення, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін зберегли теплі взаємини. Вони продовжують спілкуватися, разом виховують дітей і навіть обговорюють нові романи одне одного.

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