Яким має бути Головний університет України? Валерій Копійка оголосив загальнонаціональний збір ідей для розвитку КНУ

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Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Після призначення нового керівника університету в КНУ впроваджується нова культура відкритого діалогу. Одним із перших практичних кроків у цьому напрямі став відкритий загальнонаціональний збір ідей, покликаний залучити до формування майбутнього університету не лише академічну спільноту, а й широку громадськість.

«Маєте ідею, яка може посилити Київський національний університет імені Тараса Шевченка? Саме час її запропонувати», — звернувся в соціальній мережі до українців Валерій Копійка.

За його словами, університет із майже двохсотрічною історією має значно більший потенціал, ніж використовується сьогодні, а його майбутнє не може створюватися в одному кабінеті.

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«КНУ має стати університетом нового покоління. І для цього важливі не лише рішення керівництва, а й ідеї та думки всієї університетської спільноти», — зазначив виконувач обов’язків ректора.

У своєму зверненні Валерій Копійка закликав надсилати конкретні пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, розвитку науки, цифрової трансформації, міжнародної співпраці, підтримки студентських ініціатив, взаємодії з випускниками, партнерства з бізнесом, а також інших напрямів, які можуть зробити університет сильнішим, сучаснішим і відкритішим.

Відповіді можна залишати у коментарях до допису або надсилати в особисті повідомлення. Усі пропозиції планують систематизувати за напрямами, а згодом вони стануть основою для Карти змін КНУ.



Окрім Facebook, виконувач обов’язків ректора відкрив офіційний Telegram-канал, де також триває відкрите опитування.

У ньому користувачам пропонують відповісти на запитання:

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«Яким має бути Головний університет України?»

Серед запропонованих напрямів — розвиток комунікації всередині університету, цифрова трансформація, оновлення навчального процесу, підтримка науки та інновацій, скорочення бюрократії, кар’єрні можливості для студентів, міжнародні програми, підтримка студентських ініціатив, розвиток кампусу та безбар’єрного середовища. Окремий пункт передбачає можливість залишити власні пропозиції в коментарях — саме з них також формуватиметься Карта змін КНУ.

«Нове дихання КНУ починається з діалогу, а справжні зміни — там, де є спільна відповідальність і готовність діяти», — наголосив Валерій Копійка.

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