Чи причетне ГУР до замаху на Єрмолаєва: у відомстві відповіли на закиди

У ГУР відповіли на звинувачення Єрмолаєва / © Getty Images

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У Головному управлінні розвідки МО закликали усіх, хто має інформацію щодо замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва передавати її правоохоронним органам. У ГУР відреагували на закиди Єрмолаєва про те, що до замаху можуть бути причетними люди з вищого керівництва управління розвідки.

Про це для «РБК-Україна» заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

У ГУР прокоментували замах на Вадима Єрмолаєва

Реакція розвідки з’явилася після того, як бізнесмен в інтерв’ю французьким медіа стверджував про нібито причетність до нападу офіцерів, «близьких до нинішнього або колишнього керівництва» відомства.

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У ГУР заявили, що такі закиди лише шкодять розслідуванню та створюють штучний тиск на слідчі органи. За словами Юсова, ситуація довкола цієї події все більше обростає конспірологічними версіями та цілеспрямованими маніпуляціями, які грають проти українських національних інтересів.

«Оціночні політичні заяви тут точно не працюють на користь. ГУР МО продовжує виконувати завдання з протидії російській агресії та діє виключно в межах визначених законом повноважень. Просимо довіряти інформації лише з верифікованих та офіційних джерел», — сказав Юсов.

Крім цього, він додав, що у ГУР готові до повної співпраці з правоохоронними структурами задля встановлення реальних обставин злочину.

«У цьому контексті можу лише нагадати, що ГУР МО надає повне сприяння та працює спільно з правоохоронними органами, бо зацікавлене у встановленні істини».

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Бізнесмен Вадим Єрмолаєв прокоментував замах на нього

Нагадаємо, бізнесмен Вадим Єрмолаєв уперше прокоментував замах на нього та його родину в Монако у листі, переданому через юридичну фірму Dynasty Law & Investment та процитованому виданням Nice-Matin.

Він засудив жорстокість нападників, зазначивши, що їхньою метою було вбити його, його партнерку Анну та їхнього сина, незалежно від віку чи статі, а їхнє виживання він називає дивом.

За словами Єрмолаєва, до організації та виконання замаху можуть бути причетні офіцери Головного управління розвідки Міноборони України, зокрема особи, близькі до керівництва служби. Попри це, бізнесмен висловив вдячність президентові України Володимиру Зеленському за особисту увагу до справи та надану допомогу.

У результаті нападу родина зазнала важких травм: Анна дістала надзвичайно важкі травми, син — опіки та переломи, а сам Єрмолаєв перебуває на інтенсивній терапії.

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