"Наше виживання - це диво": Єрмолаєв уперше прокоментував замах на себе і згадав ГУР

Вадим Єрмолаєв

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Бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який постраждав під час замаху в Монако, уперше висловився про це.

Про це йдеться в листі Єрмолаєва, переданому через українську юридичну фірму Dynasty Law & Investment, який цитує видання Nice-Matin.

Зокрема, Єрмолаєв засудив жорстокість замаху на себе та своїх близьких.

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«Вони здійснили атаку, бо їхньою метою було вбити всіх нас трьох, незалежно від віку чи статі», — цитує видання.

Бізнесмен вказав, що на основі наданої інформації вважає, що до замаху причетні офіцери Головного управління розвідки Міноборони України й «що операція не обмежується безпосередніми виконавцями та організаторами, а й залучає офіцерів ГУР, деякі з яких, як вважається, близькі до нинішнього або колишнього керівництва служби».

Водночас він висловив подяку президентові Україну Володимиру Зеленському «за його особисту увагу до цієї справи та за вже надану допомогу».

«Моя партнерка, Анна, зазнала надзвичайно важких травм із незворотними наслідками. Наш син зазнав опіків, переломів та важкої травми. Я зараз перебуваю у відділенні інтенсивної терапії та тільки починаю тривале одужання. Наше виживання — це не що інше, як диво», — написав він.

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Замах на Єрмолаєва в Монако — що відомо

Увечері, 29 червня, у житловому будинку в Монако пролунав потужний вибух. Постраждали троє людей, включно з бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Єрмолаєв не проживав в Україні. 2019 року він відмовився від українського громадянства і отримав громадянство Кіпру.

6 липня під Києвом виявили тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Вадима Єрмолаєва у Монако. Йшлося про 39-річну українку Анастасію Березовську, яку Інтерпол оголосив у розшук через вибух.

Слідчі встановили, що після повернення до України вона спілкувалася зі своєю родиною та двома чоловіками: експравоохоронцем та чинним співробітником Головного управління розвідки.

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Обом вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві. За даними прокуратури, один із фігурантів розповів про вбивство жінки та заявив про причетність до нього іншого підозрюваного. На підставі його свідчень правоохоронці провели слідчий експеримент і встановили місце, де перебувало тіло загиблої.

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